Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад

Неожиданный подарок из Италии, полученный Музеем Ротко, позволил вспомнить удивительную историю, в которой переплелись судьбы двух выдающихся художников XX века и одной знаменитой итальянской семьи.
В начале ноября коллекция Музея Ротко в Даугавпилсе пополнилась произведением итальянского скульптора и художника Умберто Мастроянни (1910-1998). Работа под названием «Калевала» (Kalevala), созданная в 1985 году в смешанной технике на картоне, была передана музею в дар наследницей мастера Паолой Мольенго Коста.
Читайте нас также
Как сообщает Музей Ротко, церемония состоялась 5 ноября в присутствии посла Италии в Латвии Андреины Марселлы, представителей итальянского издательства Il Cigno GG Edizioni и организаторов выставки.
Само по себе пополнение музейной коллекции - событие приятное, но не исключительное. Однако в данном случае за именем художника скрывается неожиданная связь с историей мирового кинематографа.
Умберто Мастроянни приходился родным дядей одному из самых знаменитых итальянских актеров - Марчелло Мастроянни, звезде фильмов Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».
Оба выросли в большой семье, в которой искусство было частью повседневной жизни.
Дед актера Винченцо Мастроянни был искусным столяром и резчиком по дереву. У него было десять детей, среди которых - будущий скульптор Умберто и Отторино, отец Марчелло.
Семья не была богатой, однако в ней выросло сразу несколько талантливых людей. Младший брат Марчелло, Руджеро Мастроянни, впоследствии стал известным киномонтажером.
Умберто и Марчелло связывали не только родственные отношения, но и настоящая дружба.
В интервью итальянскому журналу Gente в 1990 году скульптор вспоминал, что они с племянником были разными по характеру. Марчелло отличался спокойствием, а Умберто был энергичным и порывистым человеком. Но обоих объединяли любовь к искусству и долгий путь к признанию.
Марчелло, уже став мировой знаменитостью, не скрывал своего восхищения дядей. В воспоминаниях, опубликованных итальянским Центром изучения наследия актера, Мастроянни рассказывал, как был поражен разнообразием художественных возможностей Умберто. Тот одинаково уверенно работал с бронзой, деревом, мрамором, бумагой и другими материалами.
Актер признавался, что испытывал огромную гордость, находясь рядом с дядей, и даже мечтал однажды приехать в Японию не в качестве знаменитого артиста, а как племянник великого художника.
Почему произведение Умберто Мастроянни оказалось именно в Даугавпилсе?
Ответ на этот вопрос ведет в Венецию, в 1958 год.
Тогда на 29-й Венецианской биеннале, одном из самых престижных международных художественных форумов, одновременно были представлены работы двух мастеров - итальянца Умберто Мастроянни и американского художника Марка Ротко, родившегося в Даугавпилсе.
Для Мастроянни эта выставка стала важнейшим этапом карьеры. Он получил Международную большую премию в области скульптуры за бронзовую композицию Battaglia, созданную в 1957 году.
Марк Ротко в том же году представил в американском павильоне десять своих картин.
Работы художников были совершенно разными. Мастроянни экспериментировал с объемом, материалами и движением, Ротко создавал свои знаменитые живописные пространства цвета.
Однако обоих интересовало не буквальное изображение действительности, а способность абстрактного искусства передавать глубокие переживания.
Неизвестно, встречались ли они лично во время биеннале. Но спустя 68 лет их работы вновь оказались рядом - в Даугавпилсе, родном городе Марка Ротко.
С сентября в Музее Ротко проходит выставка «Умберто Мастроянни. Цветовая абстракция. 1934–1992».
Ее кураторы Виктория Ноэл-Джонсон и Фарида Залетило задумали экспозицию как своеобразный диалог между двумя художниками, которые независимо друг от друга искали новые возможности абстрактного искусства.
Посетители могут познакомиться с творчеством Мастроянни не только как скульптора, но и как мастера, работавшего с живописью, графикой и необычными сочетаниями материалов.
Выставка продлится до 29 ноября 2026 года. А подаренная музею «Калевала» останется в Даугавпилсе навсегда - в постоянной коллекции Музея Ротко.
Так история, начавшаяся почти семь десятилетий назад в Венеции, получила неожиданное продолжение в Латвии.