Как Марчелло Мастроянни оказался связан с Даугавпилсом: история, которая началась почти 70 лет назад

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Неожиданный подарок из Италии, полученный Музеем Ротко, позволил вспомнить удивительную историю, в которой переплелись судьбы двух выдающихся художников XX века и одной знаменитой итальянской семьи.

В начале ноября коллекция Музея Ротко в Даугавпилсе пополнилась произведением итальянского скульптора и художника Умберто Мастроянни (1910-1998). Работа под названием «Калевала» (Kalevala), созданная в 1985 году в смешанной технике на картоне, была передана музею в дар наследницей мастера Паолой Мольенго Коста.

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Как сообщает Музей Ротко, церемония состоялась 5 ноября в присутствии посла Италии в Латвии Андреины Марселлы, представителей итальянского издательства Il Cigno GG Edizioni и организаторов выставки.

Само по себе пополнение музейной коллекции - событие приятное, но не исключительное. Однако в данном случае за именем художника скрывается неожиданная связь с историей мирового кинематографа.

Умберто Мастроянни приходился родным дядей одному из самых знаменитых итальянских актеров - Марчелло Мастроянни, звезде фильмов Федерико Феллини «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной».

Оба выросли в большой семье, в которой искусство было частью повседневной жизни.

Дед актера Винченцо Мастроянни был искусным столяром и резчиком по дереву. У него было десять детей, среди которых - будущий скульптор Умберто и Отторино, отец Марчелло.

Семья не была богатой, однако в ней выросло сразу несколько талантливых людей. Младший брат Марчелло, Руджеро Мастроянни, впоследствии стал известным киномонтажером.

Умберто и Марчелло связывали не только родственные отношения, но и настоящая дружба.

В интервью итальянскому журналу Gente в 1990 году скульптор вспоминал, что они с племянником были разными по характеру. Марчелло отличался спокойствием, а Умберто был энергичным и порывистым человеком. Но обоих объединяли любовь к искусству и долгий путь к признанию.

Марчелло, уже став мировой знаменитостью, не скрывал своего восхищения дядей. В воспоминаниях, опубликованных итальянским Центром изучения наследия актера, Мастроянни рассказывал, как был поражен разнообразием художественных возможностей Умберто. Тот одинаково уверенно работал с бронзой, деревом, мрамором, бумагой и другими материалами.

Актер признавался, что испытывал огромную гордость, находясь рядом с дядей, и даже мечтал однажды приехать в Японию не в качестве знаменитого артиста, а как племянник великого художника.

Почему произведение Умберто Мастроянни оказалось именно в Даугавпилсе?

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Ответ на этот вопрос ведет в Венецию, в 1958 год.

Тогда на 29-й Венецианской биеннале, одном из самых престижных международных художественных форумов, одновременно были представлены работы двух мастеров - итальянца Умберто Мастроянни и американского художника Марка Ротко, родившегося в Даугавпилсе.

Для Мастроянни эта выставка стала важнейшим этапом карьеры. Он получил Международную большую премию в области скульптуры за бронзовую композицию Battaglia, созданную в 1957 году.

Марк Ротко в том же году представил в американском павильоне десять своих картин.

Работы художников были совершенно разными. Мастроянни экспериментировал с объемом, материалами и движением, Ротко создавал свои знаменитые живописные пространства цвета.

Однако обоих интересовало не буквальное изображение действительности, а способность абстрактного искусства передавать глубокие переживания.

Неизвестно, встречались ли они лично во время биеннале. Но спустя 68 лет их работы вновь оказались рядом - в Даугавпилсе, родном городе Марка Ротко.

С сентября в Музее Ротко проходит выставка «Умберто Мастроянни. Цветовая абстракция. 1934–1992».

Ее кураторы Виктория Ноэл-Джонсон и Фарида Залетило задумали экспозицию как своеобразный диалог между двумя художниками, которые независимо друг от друга искали новые возможности абстрактного искусства.

Посетители могут познакомиться с творчеством Мастроянни не только как скульптора, но и как мастера, работавшего с живописью, графикой и необычными сочетаниями материалов.

Выставка продлится до 29 ноября 2026 года. А подаренная музею «Калевала» останется в Даугавпилсе навсегда - в постоянной коллекции Музея Ротко.

Так история, начавшаяся почти семь десятилетий назад в Венеции, получила неожиданное продолжение в Латвии.