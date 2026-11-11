Глава Банка Латвии призвал сократить число работников госсектора

В Латвии необходимо сокращать число занятых в общественном секторе, одновременно помогая людям переходить на работу в частные компании. Такое мнение высказал президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

В интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения 11 ноября Казакс заявил, что в последние годы численность работников общественного сектора практически не менялась, тогда как в частном секторе она заметно сократилась.

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В результате, по его оценке, общественный сектор стал слишком большим по отношению к экономике страны.

«Необходимо сокращать число работников и в общественном секторе. Но, чтобы этот процесс не был слишком болезненным, нужно помочь людям осуществить такой переход», - отметил глава Банка Латвии.

По мнению Казакса, важную роль в этом процессе должно сыграть Госагентство занятости (ГАЗ). Переход из государственного сектора в частный нередко требует новых профессиональных навыков, поэтому людям необходимо обеспечить возможности для переобучения и повышения квалификации.

Сколько человек работает в общественном секторе Латвии

По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года в Латвии насчитывалось 904,2 тысячи занятых рабочих мест.

Из них 612,1 тысячи приходилось на частный сектор, а 292,1 тысячи - на общественный. Таким образом, на общественный сектор приходится примерно треть всех занятых рабочих мест страны.

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При этом за последний год число рабочих мест увеличилось в обоих секторах. По сравнению со вторым кварталом 2025 года общий прирост составил 12,9 тысячи, или 1,4%.

В частном секторе число занятых рабочих мест выросло на 8,4 тысячи, а в общественном - на 4,5 тысячи.

Одновременно в стране сохраняется нехватка работников. Во втором квартале насчитывалось около 19,7 тысячи вакансий, из которых 10,5 тысячи приходились на частный сектор и 9,2 тысячи - на общественный.

Таким образом, предложение Казакса касается не только сокращения расходов на содержание государственного аппарата, но и перераспределения трудовых ресурсов в пользу частного сектора.

Заявление президента Банка Латвии прозвучало на фоне обсуждения масштабного сокращения госрасходов. Премьер-министр Андрис Кулбергс также выступает за уменьшение численности работников госсектора, пересмотр административных функций и сокращение числа министерств.

Конкретные предложения по реорганизации министерств премьер обещает представить до конца этой недели.