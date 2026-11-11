День Лачплесиса: во всех церквях Латвии сегодня будут звонить колокола

Сегодня, 11 ноября, в День Лачплесиса, в Рижском Домском соборе и других церквях Латвии будут звонить колокола. В 9:00 представители христианских конфессий будут одновременно звонить в церковные колокола по всей стране в течение трех минут, сообщает агентство LETA.

Как сообщается на портале katolis.lv, в это же время в Домском соборе начнется экуменическое богослужение, посвященное Дню Лачплесиса. Его проведет главный капеллан Национальных вооруженных сил Эстере Тумовича.

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В 19:00 будут звонить три новых колокола Домского собора - Мария, Гавриил и Янис. Этот звон призовет жителей почтить память борцов за свободу Латвии и помолиться за свою страну.

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«В этом году свет свечей дополнит звон трех новых колоколов на башне Домского собора - Марии, Гавриила и Яниса. На одном из них написано: «Я зову живых. Я скорблю об умерших» - как точно эти слова соответствуют Дню Лачплесиса! Я сердечно приглашаю всех в семь часов вечера стать свидетелями момента, когда Старая Рига вновь обретет полноценный голос, которого ее лишила Первая мировая война», - сказал почетный архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Латвии Янис Ванагс.

День Лачплесиса отмечается в Латвии 11 ноября в память о победе армии независимой Латвии над Западной добровольческой армией, известной также как армия Бермонта, в 1919 году.