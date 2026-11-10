10 ноября 2026, 17:29 Валерия Леонова/LETA

В День Лачплесиса с 17 часов до полуночи будет закрыта для движения набережная 11 Ноября

В День Лачплесиса с 17 часов до полуночи будет закрыта для движения набережная 11 Ноября

Завтра, 11 ноября, во время мероприятий Дня Лачплесиса с 17:00 до полуночи для движения транспортных средств будет закрыта набережная 11 ноября на участке от Вантового моста до Каменного моста, сообщает агентство LETA.

Ограничения движения ожидаются также на маршруте факельного шествия, а в нескольких местах в Риге введены запреты на остановку и стоянку транспортных средств.

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Во время закрытия набережной 11 ноября на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба будет организовано двустороннее движение.

С 15:00 сегодняшнего дня до полуночи 11 ноября остановка и стоянка транспортных средств запрещены на параллельной улице набережной 11 ноября, на участке от Полю гате до Бискапа гате.

Завтра, в День Лачплесиса, остановка и стоянка будут запрещены с 6:00 до 15:00 на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица, на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара. С 7:00 до 11:00 на площади Гердера, с 12:00 до полуночи на правой стороне набережной 11 ноября, на участке от Даугавас гате до Вантового моста.

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В случае необходимости транспортные средства, оставленные в запрещенных зонах, будут перемещены на другие разрешенные для стоянки места.

Во время мероприятий Дня Лачплесиса 11 ноября в случае необходимости движение транспортных средств также будет ограничено на площади Гердера с 8:30 до 10:15, на площади Бривибас с 12:30 до 13:30, а также на площади Пилс и в ее окрестностях с 13:50 до 14:15.

Также с 12:30 до 13:30 в случае необходимости будет ограничено или закрыто движение водного транспорта в городском канале на участке от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста у Бастионной горки.

На улице Бариню, на участке от бульвара Узварас до места разворота у улицы Херманя, движение транспортных средств уже закрыто, и ограничения будут действовать до 12:00 четверга, 12 ноября.

За актуальной информацией об изменениях в движении общественного транспорта можно следить в информационных каналах Rīgas satiksme.

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