Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября

Солнце будет выглядывать во многих районах страны. Ветер южного и юго-восточного направления останется слабым или умеренным. Несмотря на ясную погоду, заметного потепления ждать не стоит.

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В Риге также обойдется без дождя и снега. Столбики термометров поднимутся максимум до +5 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока.