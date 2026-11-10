Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +2…+6 градусов.
Солнце будет выглядывать во многих районах страны. Ветер южного и юго-восточного направления останется слабым или умеренным. Несмотря на ясную погоду, заметного потепления ждать не стоит.
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В Риге также обойдется без дождя и снега. Столбики термометров поднимутся максимум до +5 градусов, ветер будет дуть с юга и юго-востока.