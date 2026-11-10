10 ноября 2026, 07:59

Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Латвии 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух прогреется до +2…+6 градусов.

Солнце будет выглядывать во многих районах страны. Ветер южного и юго-восточного направления останется слабым или умеренным. Несмотря на ясную погоду, заметного потепления ждать не стоит.

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«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
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«Пришло время вернуть седьмой номер»: Криштиану Роналду попрощался со сборной Португалии после 23 лет игры
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