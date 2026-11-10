10 ноября 2026, 19:57 Валерия Леонова/LETA

Кулбергс не теряет надежды сформировать новое правительство до 18 ноября

Кулбергс не теряет надежды сформировать новое правительство до 18 ноября

Кандидат в премьер-министры следующего правительства Андрис Кулбергс по-прежнему надеется, что состав нового правительства будет известен к 18 ноября и, возможно, также утвержден Сеймом.

Еще вчера Кулбергс после второго раунда переговоров с партиями не внес ясности о следующей коалиции. Судя по его высказываниям в понедельник, еще ожидается продолжение переговоров с потенциальными партнерами, которое может состояться после государственных праздников.

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Пока никаких дальнейших официальных переговоров между Кулбергсом, ОС и какими-то другими партиями не назначено.

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После сегодняшнего заседания правительства Кулбергс сказал журналистам, что во вторник, возможно, состоялось последнее заседание его «технического правительства». На вопрос, означает ли это, что в переговорах о формировании нового правительства достигнут существенный прогресс и правительство удастся сформировать к 18 ноября, Кулбергс ответил, что это было бы вызовом, в том числе потому, что в четверг и пятницу на этой неделе он будет в Ирландии на саммите Европейского политического сообщества и неформальной встрече глав государств или правительств Европейского союза.

«Тем не менее я не оставляю надежды и думаю, что у нас может быть шанс [на новое правительство]. Может быть и так, что будет назван весь состав, но еще не будет возможности финализировать утверждение в Сейме», - сказал Кулбергс.

Он признал, что обращался к конкретным людям по поводу постов министров, однако не раскрыл, к каким людям и о каких должностях шла речь.

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