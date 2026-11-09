В Риге на три дня перекроют улицу в Агенскалнсе и изменят маршруты восьми автобусов

В Агенскалнсе на три дня ограничат движение транспорта: с вечера 9 ноября до полудня 12 ноября будет закрыта часть улицы Бариню. Из-за этого восемь автобусных маршрутов направят в объезд, а две привычные остановки временно перенесут. Ограничения связаны с мероприятиями ко Дню Лачплесиса. Как сообщили в Рижской думе, изменения вводятся в связи с проведением мероприятия «Рига, прикоснувшаяся к вечности». Оно затронет движение не только на улице Бариню, но и на соседних улицах.

С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября автомобили не смогут проехать по улице Бариню в обоих направлениях. Закрытым окажется участок от бульвара Узварас (Uzvaras bulvāris) до разворотной площадки возле улицы Херманя (Hermaņa iela). На протяжении этого времени здесь также будет запрещено останавливаться и парковаться.

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Изменения затронут автобусы № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55. Новые маршруты будут действовать с 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября.

На этот период закроют две остановки в обоих направлениях: «Агенскалнский рынок» (Āgenskalna tirgus) и «Улица Эдуарда Смильгя» (Eduarda Smiļģa iela). Вместо них пассажиры смогут воспользоваться временными остановками на улице Маза Нометню (Mazā Nometņu iela), примерно возле дома № 27. Схемы объезда для каждого автобуса опубликованы на сайте Rīgas satiksme.

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Ограничения на стоянку автомобилей на соседних улицах начнут действовать раньше самого перекрытия. Уже с 8:00 9 ноября парковаться запретят на двух участках.

Речь идет об улице Маза Нометню от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес, а также улице Херманя от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню. Запрет сохранится до полудня 12 ноября.

День Лачплесиса отмечают в Латвии 11 ноября. Он посвящен памяти борцов за независимость страны. Ожидается, что все временные ограничения движения и парковки в Агенскалнсе снимут 12 ноября около 12:00.