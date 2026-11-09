В Латвию придут заморозки и мокрый снег: синоптики рассказали о погоде до конца недели

В ближайшие дни погода в Латвии станет заметно холоднее, а во второй половине недели увеличится количество осадков. Местами ожидается мокрый снег, на побережье усилится ветер, а на дорогах возможна гололедица.

При этом настоящей зимы с устойчивым снежным покровом синоптики пока не обещают.

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Как сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, наиболее дождливая погода ожидается в Курземе и западной части Видземе. В целом неделя будет на 1-2 градуса холоднее обычного для ноября.

Вторник, 10 ноября: солнце и утренние заморозки

Во вторник в большинстве районов страны сохранится преимущественно сухая и солнечная погода.

Утром температура воздуха во многих местах опустится до 0…-3 градусов, днем составит +2…+6 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

В Риге ожидается сухая погода, ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного. Утром часы температура воздуха составит около нуля градусов, в пригороде около -2 градусов. Днем воздух прогреется до +4.

Среда и четверг: облака, дождь и снег

В среду, 11 ноября, и четверг, 12 ноября, небо преимущественно затянут облака. В отдельных районах пройдут небольшие дожди, местами возможен снег.

Более интенсивные осадки прогнозируются в некоторых районах Курземе, где ожидается преимущественно дождь.

В четверг усилится южный ветер. На побережье его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

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Температура воздуха в эти дни в основном не превысит +6 градусов. Лишь в отдельных прибрежных районах будет примерно на градус теплее.

Какую погоду ждать к выходным

В пятницу и последующие дни погода останется неустойчивой. Временами будут идти дожди, местами возможен мокрый снег. Порывистый ветер сменит направление на западное.

Существенного изменения температуры пока не ожидается.

Больше всего осадков выпадет в Курземе и западной части Видземе, причем преимущественно в виде дождя.

Синоптики предупреждают водителей: из-за ночных заморозков и осадков отдельные участки дорог могут быть скользкими. Особенно внимательными следует быть утром и вечером, когда температура приближается к нулю.

По прогнозу Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, устойчивый снежный покров пока не сформируется.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), нынешняя неделя окажется в Латвии на 1-2 градуса холоднее климатической нормы ноября.

Однако в последующие недели синоптики ожидают преимущественно более высокую, чем обычно, температуру воздуха. Прогнозируется увеличение количества осадков.