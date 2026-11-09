В Германии пропала жительница Даугавпилса: полиция просит помощи в поисках

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Государственная полиция Латвии разыскивает Диану Лемешу 1988 года рождения, которая в сентябре отправилась на работу в Германию. С 20 октября женщина не выходит на связь с родственниками, сообщает Gorod.lv.

По информации родных, Диана работала в Германии, предположительно либо в городе Растенберг, либо в городе Бад-Штаффельштайн.

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20 октября она покинула место работы и направилась к ближайшей автобусной остановке. Есть предположения, что Диана собиралась добраться до железнодорожного вокзала.

Позднее удалось подтвердить, что в ночь с 26 на 27 октября женщина находилась на железнодорожной станции Berlin-Charlottenburg. После этого ее местонахождение остается неизвестным.

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Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднее телосложение.

Родственники женщины поддерживают связь с немецкими правоохранительными органами и передают им поступающую информацию.

Государственная полиция Латвии просит всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении Дианы Лемеши, сообщить об этом по телефону 654 03310 или 112.