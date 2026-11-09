«Теперь мы все дорого за это расплачиваемся»: Кариньш о политике Силини

Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш возложил на Эвику Силиню значительную часть ответственности за слабый результат «Нового единства» на выборах в 15-й Сейм. По его мнению, после смены руководства правительство и партия утратили прежний экономический курс, а сама Силиня не оправдала ожиданий. Кариньш признал, что ошибся, когда поддержал её кандидатуру на пост главы правительства.

Об этом он рассказал в подкасте портала TV3.lv «Piķis un ģēvelis!». «Прошу прощения, если кого-то это заденет, но я считаю, что это заслуга Силини», - заявил бывший премьер, комментируя результаты выборов.

Читайте нас также Google News Facebook

Кариньш напомнил, что во время его премьерства Силиня работала парламентским секретарём и производила впечатление способного политика. Он характеризовал её как умного и убедительного человека, поэтому рассчитывал, что на посту главы правительства она сможет приобрести необходимый опыт и справиться с новыми обязанностями.

Однако эти ожидания не оправдались. «Я думал, что она освоится в этой должности. Признаю: я ошибся. Теперь можно сказать, что мы все дорого за это расплачиваемся», - сказал Кариньш.

Читайте

По его словам, ошибки допускались не только Силиней, но именно с её именем теперь во многом ассоциируется негативное отношение общества к правительству и «Новому единству». При этом бывший премьер признал, что его оценка может быть необъективной: Силиня сама оттеснила его от активной политической деятельности.

Отдельно Кариньш раскритиковал изменение политических приоритетов партии. Он считает, что при Силине экономическое развитие перестало быть главной темой повестки. В период его руководства правительством «Новое единство» делало ставку на экономические реформы, привлечение инвестиций и поддержку компаний, способных конкурировать на международных рынках.

Позднее акценты сместились, а партия, по мнению Кариньша, потеряла собственное лицо. Теперь он даже затрудняется объяснить, какую политическую программу она представляет.

«Если меня сегодня спрашивают, за что выступает “Единство”, я не знаю, за что оно теперь выступает», - заявил бывший премьер-министр.