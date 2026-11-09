9 ноября 2026, 11:59

Телефонные мошенники выманили у жителей Латвии почти 2 миллиона евро за 27 дней

Телефонные мошенники выманили у жителей Латвии почти 2 миллиона евро за 27 дней

Всего за 27 дней октября телефонные мошенники обманули жителей Латвии почти на 2 млн евро. Полиция зарегистрировала 311 случаев, в которых пострадали 118 человек. С начала года ущерб от действий преступников превысил 17 млн евро. Жертвами становятся не только пожилые люди. Мошенники рассчитывают на растерянность, доверие к известным организациям и страх потерять деньги. Об этом сообщает Латвийское радио.

Банки, полиция и государственные учреждения

Злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банков, Государственного агентства социального страхования (ГАСС), Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), Службы государственных доходов (VID) или курьерских компаний.

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Представитель Государственной полиции Элина Приедите подчеркнула, что возраст и национальность не защищают от подобных преступлений. Хотя среди пострадавших действительно много пожилых людей, мошенники обманывают представителей разных поколений.

«Например, с 1 по 27 октября Государственная полиция зарегистрировала 311 случаев мошенничества, в результате которых у 118 пострадавших мошенники выманили около 1 935 000 евро», - сообщила Приедите.

Для сравнения: в 2025 году общий ущерб от телефонного, инвестиционного и других видов мошенничества составил 16 млн евро, а в 2024-м достиг 23,7 млн евро. При этом нынешняя статистика в 17 млн евро касается именно телефонного мошенничества.

Операторы пытаются защитить SMS от подделок

Один из распространенных приемов преступников - рассылка сообщений от имени известных банков и государственных учреждений. Получатель видит знакомое название отправителя и может принять мошенническое сообщение за официальное.

Мобильный оператор Bite Latvija запустил пилотный проект, который должен затруднить подобные подделки. Банки, государственные учреждения и другие организации могут бесплатно зарегистрировать свои имена отправителей SMS. После этого посторонним будет сложнее использовать такие названия для рассылки сообщений через сеть оператора.

К проекту уже присоединились CSDD, INDEXO Banka, SEB banka и Swedbank. Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш пояснил, что участвовать могут и организации, которые не пользуются услугами этого оператора. Для защиты названия необходимо сообщить его и указать партнера, который занимается SMS-рассылкой.

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Эриньш считает, что подобную практику необходимо закрепить и на государственном уровне. В Литве соответствующее законодательство уже действует.

Как заблокировать доступ к мошенническим сайтам

Еще один инструмент защиты предлагает CERT.lv. Эксперт организации Арминс Палмс рассказал о бесплатном DNS-брандмауэре, который блокирует доступ к известным вредоносным и мошенническим сайтам.

Если пользователь попытается открыть опасную страницу, система остановит переход и перенаправит его на безопасный ресурс. Инструмент подходит как частным пользователям, так и предприятиям, его можно установить на компьютеры и мобильные устройства.

Кроме того, специальное приложение позволяет блокировать известные номера телефонов, с которых звонят мошенники. По словам Палмса, CERT.lv уже получает отзывы от людей, которым эта защита помогла избежать обмана.

Почему нельзя выполнять просьбы сразу

По словам эксперта CERT.lv, один из самых характерных приемов мошенников - искусственно созданная срочность. Звонящего могут выдавать за сотрудника банка или государственного учреждения, но при этом он будет настойчиво требовать немедленно перевести деньги, назвать код или выполнить другую операцию.

«Если вас торопят и требуют что-то сделать очень быстро, существует очень высокая вероятность, что таким образом вас пытаются обмануть. Ни одно учреждение никогда не скажет, что вам необходимо что-то сделать в течение пяти минут», - подчеркнул Палмс.

Полиция советует никогда не сообщать посторонним данные доступа к интернет-банку, PIN-коды и коды Smart-ID. Не стоит открывать подозрительные ссылки, скачивать неизвестные вложения или переводить деньги по указанию человека, который позвонил первым.

Если собеседник представляется сотрудником банка или государственного учреждения, лучше завершить разговор и самостоятельно набрать официальный номер организации. Если деньги уже переведены или есть подозрение на мошенничество, нужно немедленно связаться с банком и обратиться в полицию.

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