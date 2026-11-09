Резонансное дело в Земгале: бабушке-убийце младенца сократили срок заключения вдвое

Земгальский окружной суд почти вдвое сократил срок лишения свободы женщине, обвиняемой в похищении и убийстве новорожденного ребенка своей внучки сразу после родов. Об этом сообщает агентство LETA.

Ранее суд приговорил женщину к 18 годам лишения свободы. Однако при повторном рассмотрении дела ей назначили девять лет и 11 месяцев тюрьмы, а также три года пробационного надзора. Также с обвиняемой взыскали компенсацию в пользу потерпевшей в размере 2150 евро.

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Земгальский окружной суд повторно рассмотрел дело после того, как Верховный суд передал его на новое рассмотрение.

Согласно документам дела, обвиняемая была недовольна тем, что ее внучка вступала в интимные отношения с мужчинами, и хотела скрыть факт рождения у нее ребенка. Имея квалификацию фельдшера, но не обладая необходимым образованием для принятия родов, она решила самостоятельно принять у внучки роды, чтобы затем убить ребенка.

Ребенок родился живым. В ходе расследования пол ребенка установить не удалось.

Сразу после родов, пока молодая мать находилась без сознания и в беспомощном состоянии, обвиняемая женщина унесла новорожденного из дома. Впоследствии в неустановленном месте и при невыясненных обстоятельствах она убила младенца, а его тело уничтожила.

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Ранее Земгальский окружной суд признал женщину виновной в похищении человека, совершенном в отношении малолетнего с использованием беспомощного состояния, убийстве человека, заведомо находившегося в беспомощном состоянии, а также надругательстве над телом умершего. Тогда ей назначили 18 лет лишения свободы и три года пробационного надзора.

Однако дело пришлось рассматривать повторно после того, как Департамент по уголовным делам Верховного суда отменил решение апелляционной инстанции. Верховный суд указал, что не было доказано, что женщина надругалась над телом новорожденного в процессе его уничтожения.

Рассматривая дело, Верховный суд постановил, что захоронение, сокрытие, перемещение или оставление тела, а также необеспечение его надлежащего погребения не могут считаться надругательством над телом умершего в понимании пункта 5 статьи 117 Уголовного закона, если обвиняемый непосредственно не воздействовал на тело.

В кассационной жалобе утверждалось, что апелляционный суд не установил намерения обвиняемой убить новорожденного. Однако Верховный суд отверг этот довод. Он указал, что апелляционная инстанция оценила фактические обстоятельства преступления и пришла к выводу, что женщина совершила убийство умышленно, с прямым умыслом: она осознавала характер своих действий, предвидела наступление смерти ребенка и желала этого.

Верховный суд также отметил, что убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, может быть совершено путем бездействия - если человек оставляет новорожденного без помощи и не обеспечивает ему первичный уход, в результате чего наступает смерть.

Поскольку суд объединил описание всех вменяемых обвиняемой преступлений, решение апелляционной инстанции было отменено полностью. При этом женщина продолжала находиться под стражей.