Премии, надбавки и высокие оклады чиновников Латвии попали под пересмотр нового правительства

Новое правительство Латвии намерено пересмотреть расходы на оплату труда в государственных учреждениях. Под сокращение могут попасть привычные для чиновников премии, надбавки и другие выплаты. Власти объясняют это необходимостью направить больше бюджетных средств на безопасность.

По данным, приведённым в информационном сообщении за подписью Андриса Кулбергса, в марте 2026 года в Латвии числились 55 859 государственных служащих. Содержание такого аппарата обходится бюджету в значительные суммы, а система оплаты труда предусматривает немало дополнительных выплат.

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В 2026 году зарплаты чиновников рассчитывали с учётом отраслевых коэффициентов. При определении вознаграждения ориентировались, в частности, на показатели финансового сектора, где медианная зарплата составляла 2378,59 евро, а также электронной связи и энергетики с показателем 1781,27 евро. Такой подход объясняли необходимостью удерживать квалифицированных специалистов, которые могли бы перейти на работу в частные компании.

Помимо основных окладов, госслужащие могли получать премии размером до 50% месячной зарплаты в течение календарного года. Исключение составляли сотрудники учреждений государственной безопасности, на которых это ограничение не распространялось. За сверхурочную работу отдельным категориям работников полагалась доплата в размере 100%.

Существуют и другие надбавки: за выслугу лет, особые условия службы, специальные звания, дополнительные обязанности и значительный вклад в достижение целей учреждения. Отдельные выплаты предусмотрены за дипломатический ранг, использование служебных собак и лошадей, а также работу в условиях повышенного риска.

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Теперь привычную систему вознаграждений собираются пересмотреть. Власти связывают это с необходимостью сдерживать расходы бюджета и финансировать приоритетное направление - безопасность.

«В данный момент, чтобы обеспечить выполнение задач приоритета государственного бюджета „Безопасность“, а также учитывая темпы роста расходов на заработную плату в публичном и частном секторах, в том числе в государственных учреждениях и учреждениях самоуправлений, необходима консолидация расходов, что среди прочего включает пересмотр размеров…»

Дополнительным аргументом для пересмотра выплат стали данные о росте зарплат в государственном секторе. Согласно Центральному статистическому управлению, в 2025 году средняя зарплата в государственном управлении достигла 2103 евро до уплаты налогов. Годом ранее она составляла 1975 евро.

Для сравнения: средняя зарплата брутто по всей экономике Латвии за тот же период выросла с 1685 до 1815 евро. Таким образом, доходы работников государственного управления росли быстрее, чем средний показатель по стране.

Пока речь идёт о пересмотре расходов, а не о конкретном утверждённом сокращении всех перечисленных выплат. Однако для государственного аппарата это может означать конец периода, когда премии и многочисленные надбавки воспринимались как привычная часть заработка.