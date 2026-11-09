Последний срок оплаты налога на недвижимость в Латвии наступит уже 16 ноября

До 16 ноября владельцам недвижимости в Латвии необходимо внести последний платёж налога на недвижимость за 2026 год. Это касается тех, кто оплачивает налог частями. Если годовая сумма уже перечислена полностью, делать дополнительный платёж не требуется. В течение года налог обычно делят на четыре части. Предыдущие сроки оплаты приходились на 31 марта, 15 мая и 17 августа. Ноябрьский платёж завершает график на этот год.

Проверить начисления, узнать о задолженности и оплатить налог можно на портале epakalpojumi.lv. Для этого нужно выбрать раздел «Nekustamais īpašums», а затем «Mans nekustamā īpašuma nodoklis». Ещё один способ - воспользоваться услугой оплаты на Latvija.gov.lv, если соответствующее самоуправление подключено к системе. Реквизиты для банковского перевода также указаны в платёжном уведомлении.

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За каждый день просрочки начисляется пеня в размере 0,05% от неоплаченной суммы. Например, при задолженности в 200 евро ежедневно добавляется 10 центов. Если долг продолжительное время не погашать, самоуправление может приступить к его взысканию в установленном законом порядке.

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Размер налога зависит от характеристик недвижимости и правил конкретного самоуправления. Местные власти также могут предоставлять льготы отдельным категориям жителей. Так, в Юрмале при соблюдении установленных условий можно получить скидку 90% на налог за жильё и землю.

Отсутствие бумажного уведомления не освобождает владельца от уплаты налога. Если начисления не отображаются в электронном сервисе, необходимо обратиться в своё самоуправление и уточнить сумму платежа.