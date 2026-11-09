9 ноября 2026, 07:58

Погода в Латвии резко изменится: ожидаются первые морозы и мокрый снег

Погода в Латвии резко изменится: ожидаются первые морозы и мокрый снег

В ближайшие дни в Латвию придет более холодный воздух, а ночная температура впервые этой осенью опустится ниже нуля почти по всей стране. Местами пройдет мокрый снег, а на востоке возможна гололедица. Устойчивого снежного покрова синоптики пока не прогнозируют.

Понедельник, 9 ноября, еще будет относительно теплым. Местами выглянет солнце, в отдельных районах возможны небольшой дождь и морось. Ночью температура составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +4…+9 градусов.

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Со вторника погода начнет меняться. В Латвию постепенно станет поступать холодный воздух, а влияние циклона усилится. Небольшие дожди ожидаются преимущественно на востоке страны и побережье, но местами уже возможен мокрый снег. Ночью температура приблизится к нулю, а на западе страны опустится до -1…-2 градусов.

Наиболее холодной прогнозируется ночь на среду, 11 ноября. В День Лачплесиса столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов. Осадки распространятся на большую часть страны, а на востоке местами пройдет мокрый снег. Водителям стоит быть внимательнее: на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

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Днем в среду температура составит +2…+7 градусов. На побережье будет немного теплее: до +7…+9 градусов.

Во второй половине недели к Латвии с северо-запада приблизится новый циклон. Он принесет дополнительные осадки и усилит ветер. Временами ожидаются умеренные дожди, хотя их интенсивность и распределение по территории страны будут меняться. Наиболее сухими днями, согласно прогнозу, станут выходные.

Существенного потепления или дальнейшего похолодания пока не ожидается. Дожди останутся основным видом осадков, но местами возможен мокрый снег. Западный и юго-западный ветер усилится, особенно у моря, где порывы могут достигать 15–17 метров в секунду.

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