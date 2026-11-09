9 ноября 2026, 14:27 Валерия Леонова

От собак и пони до птиц и рептилий: более 3000 животных, конкурсы красоты и шоу ждут посетителей ZooExpo в Риге

От собак и пони до птиц и рептилий: более 3000 животных, конкурсы красоты и шоу ждут посетителей ZooExpo в Риге

В следующие выходные, 14 и 15 ноября, рижская Кипсала станет местом встречи тысяч домашних питомцев и их поклонников. На международной выставке ZooExpo 2026 соберутся более 3000 животных из Латвии и других стран - от породистых собак и кошек до кроликов, пони, декоративных птиц и экзотических рептилий.

Организаторы обещают два дня соревнований, показательных выступлений и развлечений для всей семьи.

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Выставка пройдет в Международном выставочном центре на Кипсале. Как сообщают организаторы ZooExpo 2026, в этом году программа объединит профессиональные конкурсы заводчиков, знакомство с редкими породами, шоу с участием животных и консультации специалистов.

Собаки на подиуме, кошки на конкурсе красоты

Одна из главных особенностей ZooExpo - возможность увидеть животных не только в выставочных вольерах, но и в действии.

Во втором зале выставочного центра разместится большая экспозиция собак. На специальных рингах эксперты будут оценивать представителей разных пород, а посетители смогут наблюдать за соревнованиями по послушанию, демонстрациями дрессировки и эстафетами на ловкость.

В программе также заявлены собачьи модные показы, выступления цирковой студии и демонстрации канистерапии - занятий, в которых специально подготовленные собаки помогают людям в рамках терапевтических и реабилитационных программ.

Первый зал отведут кошкам, другим домашним питомцам и экзотическим животным.

Особое внимание в этом году будет приковано к кошачьему конкурсу красоты. Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs отмечает свое 40-летие и по этому случаю выберет самого красивого кота и самую красивую кошку среди питомцев членов клуба.

Мини-ферма, пони и экзотические животные

Тем, кто предпочитает не соревнования, а спокойное знакомство с животными, тоже будет чем заняться.

В первом зале посетители увидят кроликов, коз, грызунов, декоративных птиц и рептилий. Здесь же можно будет познакомиться с представителями редких пород и расспросить владельцев об их характере, привычках и особенностях ухода.

На выставку приедут и обитатели сельских хозяйств. Мини-ферма Trušu Karaliste представит своих животных, а хозяйство Rozas познакомит гостей с домашними птицами. Отдельные участники привезут пони.

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Для семей с детьми организаторы подготовили еще один приятный бонус: надувные аттракционы будут работать оба дня, причем пользоваться ими можно без дополнительной платы - достаточно входного билета на выставку.

ZooExpo может оказаться полезной и тем, кто только задумывается о приобретении домашнего животного. На выставке будут работать кинологи, специалисты по ветеринарии и другие эксперты. У них можно будет проконсультироваться по вопросам питания, воспитания, содержания и ухода за питомцами, узнать об особенностях разных пород.

Отдельная часть выставки посвящена товарам и услугам зооиндустрии. Посетителям предложат корма, лакомства, игрушки, аксессуары и оборудование для домашних животных.

ZooExpo 2026 пройдет в субботу и воскресенье, 14 и 15 ноября, в Международном выставочном центре на Кипсале по адресу: Рига, улица Кипсалас, 8.

В оба дня выставка открыта с 10:00 до 18:00.

Взрослый билет стоит 8 евро. Детский (от 5 до 18 лет) - 4,50 евро. Для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью - 6 евро. Для детей младше пяти лет - вход бесплатный.

Можно ли взять с собой собаку

Да, причем не только участникам соревнований. Организаторы разрешают посетителям приходить со своими собаками, но при соблюдении ветеринарных требований.

Владельцам необходимо пройти через отдельный вход № 11 со стороны второго выставочного зала

При себе нужно иметь ветеринарный паспорт животного. Перед покупкой входного билета собака должна пройти ветеринарный контроль.

После выполнения этих требований посетители смогут осмотреть выставку вместе со своим четвероногим другом.

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