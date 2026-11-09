9 ноября 2026, 12:28 Валерия Леонова/LETA

Минсообщения предлагает с 2027 года ограничить льготы на проезд до 70% - омбудсмен против

Минсообщения предлагает с 2027 года ограничить льготы на проезд до 70% - омбудсмен против

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Проблемы госбюджета нельзя решать за счет менее защищенных групп общества, не оценив последствий такого решения и других возможных вариантов, заявила омбудсмен Карина Палкова, комментируя намерение сократить льготы на проезд в общественном транспорте для детей и людей с инвалидностью.

Подготовленное Министерством сообщения решение по финансированию общественного транспорта предусматривает с 2027 года повысить плату за проезд в среднем на 10%, одновременно ограничив льготы на проезд со 100% до 70%.

В Бюро омбудсмена агентству LETA сообщили, что бюро подало возражения на портале проектов правовых актов, подчеркнув, что финансовые трудности не освобождают государство от обязанности защищать основные права человека.

Государство должно обеспечить, чтобы социально незащищенные группы сохранили реальный доступ к социальному обеспечению, считает омбудсмен.

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Доступность транспорта является предпосылкой для доступа к работе, здравоохранению, образованию и социальным услугам, поэтому важно не ухудшать социальную защиту лиц с инвалидностью

Палкова подчеркивает, что в ситуации, когда государство стоит перед сложным выбором, введение дополнительной платы для детей и людей с инвалидностью должно быть самым последним из вариантов, поскольку это наименее защищенные группы общества.

«За этими цифрами стоят люди, для которых общественный транспорт часто является единственной возможностью получить основные услуги. Мы не должны допустить, чтобы из-за финансовых проблем государства людям приходилось отказываться от насущных повседневных нужд», - убеждена омбудсмен.

Бюро омбудсмена в своем заключении указывает, что доступность общественного транспорта - это важная возможность для людей реализовывать свои основные права - получать медицинскую помощь, образование, работать и участвовать в общественной жизни. Даже сравнительно небольшая доплата может создать значительную дополнительную нагрузку для людей и семей, которые регулярно пользуются общественным транспортом.

В бюро также подчеркивают, что Сатверсме (Конституция) предусматривает особую государственную защиту детей, в том числе детей с инвалидностью и детей, оставшихся без попечения родителей. Международные нормы в области прав человека также предусматривают, что в условиях экономических трудностей государство должно в приоритетном порядке защищать наиболее уязвимые группы общества.

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