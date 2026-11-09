airBaltic заключила новое соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic заключила новое долгосрочное соглашение с Lufthansa Group об аренде самолетов вместе с экипажами. В рамках договора летом airBaltic будет предоставлять партнеру до шести самолетов Airbus A220-300, а зимой - четыре самолета.

В компании отмечают, что новое соглашение стало продолжением сотрудничества двух авиаперевозчиков, которое позволит более сбалансированно планировать использование самолетов с учетом нового бизнес-плана airBaltic.

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Договор предусматривает предоставление самолетов вместе с экипажами, техническим обслуживанием и страхованием. Такая модель аренды называется ACMI.

Вице-президент airBaltic по планированию маршрутной сети Мантас Врубляускас заявил, что решение Lufthansa Group продолжить сотрудничество свидетельствует о взаимном доверии, которое компании выстроили за предыдущие годы. По его словам, партнеры ценят airBaltic как надежного поставщика услуг ACMI, отмечая стабильные операционные показатели авиакомпании и положительные отзывы как от других авиаперевозчиков, так и от их пассажиров.

«Мы с оптимизмом смотрим на возможность продолжать оказывать поддержку Lufthansa Group и в последующие годы», - отметил Врубляускас.

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Помимо сотрудничества с Lufthansa Group, airBaltic продолжает предоставлять самолеты сербской авиакомпании Air Serbia (летом - четыре самолета, зимой - два).

В airBaltic сообщают, что в 2027 году планируют эксплуатировать флот из 36 самолетов, продолжая оказывать услуги ACMI наряду с выполнением собственных регулярных рейсов.

В авиакомпании также подчеркивают, что полеты и обслуживание клиентов продолжатся в обычном режиме. Все рейсы будут выполняться в соответствии с запланированным расписанием, действующие билеты и бронирования сохраняют силу. Пассажиры могут по-прежнему покупать билеты и пользоваться услугами airBaltic.