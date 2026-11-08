В Риге разыскивают 13-летнего мальчика: полиция просит помочь в поисках

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В Риге разыскивают 13-летнего Науриса Квепиньша, который 7 ноября ушел из дома и до сих пор не вернулся. Государственная полиция просит откликнуться всех, кто может знать, где находится мальчик, сообщает агентство LETA.

По информации полиции, в субботу, 7 ноября, около 16:00 подросток вышел из дома на улице Бривибас гатве в Риге. С тех пор его местонахождение неизвестно.

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Рост мальчика - около 150 сантиметров, телосложение среднее, волосы светлые. Он носит очки. В день исчезновения был одет в серые брюки.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Науриса, просят позвонить по номеру 112.