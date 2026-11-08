В Риге пройдет десятый юбилейный смотр латвийских вин и сидров

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В начале декабря в Риге пройдет десятый юбилейный смотр латвийских фруктовых, ягодных и виноградных вин ( Latvijas augļu – ogu un vīnogu vīnu skate 2026). Посетители смогут познакомиться с продукцией 12 местных виноделов и попробовать более 80 видов вин и сидров, сообщает агентство LETA со ссылкой на члена правления Латвийского общества виноградарей и виноделов (LVVB) Ричарда Иванова.

На мероприятии будут представлены виноградные, фруктовые и ягодные вина, а также различные сорта сидра. Посетители смогут проголосовать за лучший напиток выставки. Также запланированы другие мероприятия.

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По словам Иванова, цель выставки - познакомить потребителей с местными винами и рассказать о них.

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В этом году в мероприятии примут участие винодельни Durbes veltes, Tērvetes vīni, Līgatnes vīna darītava, Elku vīna darītava, Spilves vīna darītava, Kužums Winery, Zilver dzērienu darītava, Cremon vīna darītava, Aizputes vīna darītava, Kaimiņmuižas vīna darītava, Tēviņkalna vīna darītava и Mazburkas.

Юбилейная, десятая выставка-дегустация состоится 3 декабря в 17:30 в ресторане Pullman Riga Old Town на улице Екаба, 24.