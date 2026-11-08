8 ноября 2026, 17:38

В Риге 11 ноября перекроют набережную и ограничат движение: что нужно знать водителям

В Риге 11 ноября перекроют набережную и ограничат движение: что нужно знать водителям

В День Лачплесиса, 11 ноября, в Риге будут действовать значительные ограничения движения. Вечером полностью закроют для автомобилей часть набережной 11 ноября, временные ограничения введут по маршруту факельного шествия, а в нескольких районах города запретят остановку и стоянку машин.

Причем некоторые изменения начнут действовать уже 9 ноября и сохранятся до 12 ноября.

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Набережную 11 ноября закроют вечером

Главное ограничение ожидается в центре Риги.

11 ноября с 17:00 до полуночи для автомобильного движения будет полностью закрыта набережная 11 ноября на участке от Вантового до Каменного моста.

На время перекрытия на участке улицы Pils от Poļu gāte до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Pils до улицы Jēkaba будет организовано двустороннее движение.

Водителям, которые обычно используют набережную для проезда через центр, лучше заранее выбрать другой маршрут и учитывать возможные пробки на соседних улицах.

Факельное шествие пройдет через центр города

Еще одно крупное мероприятие Дня Лачплесиса - традиционное факельное шествие.

Оно начнется 11 ноября в 16:40 у Рижского Братского кладбища и пройдет до площади Свободы и набережной 11 ноября.

Маршрут шествия пройдет по улицам Varoņu, Gaujas, Miera и Brīvības, далее по бульвару Brīvības, через площадь Свободы и по улице Kaļķu.

По мере движения колонны автомобильное движение на этих улицах при необходимости будут временно ограничивать или полностью останавливать.

Поэтому во второй половине дня стоит закладывать дополнительное время на поездку не только по Старой Риге, но и по Brīvības и Miera.

В Агенскалнсе ограничения начнутся уже 9 ноября

Серьезные изменения ожидаются и на левом берегу Даугавы.

С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября будет полностью закрыто движение по улице Bāriņu на участке от бульвара Uzvaras до разворотной площадки возле улицы Hermaņa. Там же запретят остановку и стоянку автомобилей.

Ограничения связаны с проведением мероприятия «Rīga, mūžības skartā».

Из-за закрытия улицы Bāriņu изменятся маршруты автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.

На время ограничений в обоих направлениях не будут обслуживаться остановки «Āgenskalna tirgus» и «Eduarda Smiļģa iela» на улице Bāriņu.

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Временные остановки общественного транспорта оборудуют на улице Mazā Nometņu - примерно возле дома № 27.

Где нельзя будет оставлять автомобили

Ограничения на парковку вводятся в разные часы, поэтому автомобилистам особенно важно обращать внимание на временные дорожные знаки.

С 8:00 9 ноября до 12:00 12 ноября остановка и стоянка будут запрещены:

- на улице Mazā Nometņu от Ojāra Vācieša до Kokles;
- на улице Hermaņa от Ojāra Vācieša до Bāriņu.

С 15:00 10 ноября до полуночи 11 ноября нельзя будет оставлять автомобили на параллельной улице вдоль набережной 11 ноября - от Poļu gāte до Bīskapa gāte.

Непосредственно 11 ноября дополнительные запреты на остановку и стоянку будут действовать:

- с 6:00 до 15:00 на правой стороне бульвара Zigfrīda Annas Meierovica от улицы Smilšu до Krišjāņa Valdemāra;

- с 7:00 до 11:00 на площади Herdera;

- с 12:00 до полуночи на правой стороне набережной 11 ноября от Daugavas gāte до Вантового моста;

- с 6:00 до 19:30 по обеим сторонам улицы Aizsaules, на улице Varoņu в районе Братского кладбища, а также на парковке возле Первого Лесного кладбища.

Машины, оставленные в зоне действия временного запрета, при необходимости могут быть перемещены на другие разрешенные для парковки места.

Где еще возможны временные перекрытия

В течение 11 ноября полиция и регулировщики смогут кратковременно ограничивать движение и в других местах проведения памятных мероприятий.

Такие ограничения возможны:

- на площади Herdera - с 8:30 до 10:15;
- на площади Свободы - с 12:30 до 13:30;
- на площади Pils и прилегающих улицах - с 13:50 до 14:15.

В районе Рижского Братского кладбища движение будут регулировать с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 - прежде всего на перекрестках Aizsaules и Gaujas, а также Meža prospekts и Varoņu.

Таким образом, наиболее сложный период для движения по центру города ожидается примерно с 16:30 до позднего вечера, когда начнется факельное шествие, а затем будет закрыта набережная.

Рижское самоуправление рекомендует автомобилистам заранее продумывать маршруты, следить за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков и учитывать возможные задержки возле мест проведения мероприятий.

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