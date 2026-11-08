8 ноября 2026, 19:00

Rail Baltica ищет новых руководителей: зарплаты до 9000 евро на фоне многомиллиардного удорожания проекта

Rail Baltica ищет новых руководителей: зарплаты до 9000 евро на фоне многомиллиардного удорожания проекта

В Латвии объявлен конкурс на руководящие должности в государственной компании Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), отвечающей за реализацию Rail Baltica. Новому председателю правления предлагают зарплату до 9075 евро в месяц, а члену правления - до 6806 евро. На фоне стремительного роста стоимости железнодорожного проекта такие суммы вновь поднимают вопрос о том, насколько эффективно расходуются средства на его реализацию.

Министерство сообщения Латвии объявило открытый конкурс на две руководящие должности в компании Eiropas dzelzceļa līnijas. Заявки от претендентов принимаются до 10 ноября, сообщает агентство LETA.

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Председателю правления предлагают ежемесячное вознаграждение до 9075 евро до уплаты налогов, члену правления - до 6806 евро.

Если обе должности будут заполнены с максимальными предусмотренными окладами, совокупные расходы только на их зарплаты составят почти 15 900 евро в месяц, или около 190 600 евро в год без учета дополнительных расходов работодателя.

Миллиарды на железную дорогу: почему расходы вызывают вопросы

Новый конкурс проходит на фоне продолжающегося удорожания Rail Baltica - одного из самых масштабных инфраструктурных проектов в истории стран Балтии.

Согласно последним приведенным оценкам, стоимость первого этапа строительства во всех трех странах может достичь 14,3 миллиарда евро, из которых на Латвию приходится около 5,5 миллиарда евро. С учетом индексации латвийская часть может подорожать до шести миллиардов.

При этом общая стоимость Rail Baltica в странах Балтии оценивается уже в 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения: в 2017 году реализация всего проекта оценивалась в 5,8 миллиарда евро. Таким образом, нынешняя оценка полной стоимости более чем в четыре раза превышает первоначальную.

Именно этот разрыв между ранними обещаниями и нынешними финансовыми потребностями становится одним из главных аргументов критиков Rail Baltica.

В условиях ограниченных бюджетных возможностей возникает закономерный вопрос: насколько оправданны дальнейшие многомиллиардные вложения и не могли бы хотя бы некоторые из этих средств принести более ощутимую пользу жителям уже сегодня - например, в здравоохранении, социальной помощи или поддержке малообеспеченных семей?

Впрочем, прямое сопоставление не вполне корректно: значительная часть финансирования Rail Baltica связана с европейскими программами, средства которых нельзя автоматически перенаправить на социальные выплаты. Однако это не снимает вопроса об эффективности использования национальных бюджетных ресурсов.

Каких руководителей ищут

Требования к кандидатам достаточно высокие.

Будущий председатель правления должен иметь высшее образование в инженерной, строительной, транспортной или смежной сфере, опыт реализации крупных инфраструктурных проектов и не менее трех лет работы на руководящих должностях.

От него также ожидают навыков управления коллективом численностью не менее 30 человек, стратегического планирования, контроля сроков и расходов, а также знания специфики проектов, финансируемых Европейским союзом.

Член правления будет отвечать преимущественно за административное управление, финансы, контроль проектов и корпоративное управление.

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Для обеих должностей обязательны безупречная репутация, знание латышского языка на уровне C1 и английского не ниже B2.

Отбор кандидатов проведет специальная комиссия совместно с компанией Astral Executive Search.

Руководители меняются, проект продолжается

Примечательно, что в 2026 году руководство Eiropas dzelzceļa līnijas уже неоднократно менялось.

В конце февраля пост председателя правления покинул Марис Дзелме. В апреле временным руководителем был назначен Мартиньш Кеньгис, однако в июле он также ушел с должности.

В том же месяце компанию покинул временный член правления Янис Наглис.

С 20 июля в правлении работает Давис Блаус, полномочия которого предусмотрены до назначения постоянного руководителя по итогам открытого конкурса.

Частая смена руководства в компании, отвечающей за столь дорогостоящий и сложный проект, неизбежно ставит вопросы о преемственности управления и персональной ответственности за результаты.

По опубликованным данным, оборот EDzL за прошлый год составил 7,737 миллиона евро, а прибыль - всего 1637 евро. При этом следует учитывать, что компания является государственным исполнителем инфраструктурного проекта, а не обычным коммерческим предприятием, поэтому размер ее прибыли сам по себе не отражает эффективности строительства.

Железная дорога будущего или слишком дорогой проект?

Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу и Литву с европейской железнодорожной сетью через Польшу.

Проект предусматривает строительство 870 километров железнодорожных путей европейской колеи шириной 1435 миллиметров. Максимальная скорость пассажирских поездов должна достигать 240 километров в час.

Сторонники проекта рассматривают его как стратегическую инвестицию в транспортную инфраструктуру, экономические связи и безопасность Балтийского региона.

Однако по мере увеличения стоимости строительства все острее становится вопрос не только о том, когда по новой железной дороге пойдут поезда, но и о том, во сколько в конечном счете обойдется их запуск налогоплательщикам.

На этом фоне конкурс с зарплатами до девяти тысяч евро в месяц становится еще одним поводом для общественной дискуссии: каким должен быть уровень вознаграждения руководителей государственных проектов и как оценивать их работу, если сроки и бюджет строительства постоянно пересматриваются?

Пока же Rail Baltica продолжает искать новых руководителей - и дополнительные средства для завершения строительства.

 

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