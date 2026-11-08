Кариньш предупредил правительство: чрезмерное «затягивание поясов» может задушить экономический рост

Если правительство начнет «затягивать пояса» в период экономического роста, это может привести к серьезным проблемам, заявил бывший премьер-министр Латвии, один из лидеров «Нового Единства» Кришьянис Кариньш в подкасте TV3 Piķis un ģēvelis!

По словам Кариньша, впервые в истории Латвии объем прямых иностранных инвестиций, не связанных с фондами Европейского союза, достиг одного миллиарда евро. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в нынешнем году может составить около 2,5%.

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Кариньш подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют об экономическом росте. Однако если правительство начнет слишком сильно сокращать расходы, оно рискует затормозить развитие экономики.

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По мнению бывшего премьера, это, в свою очередь, приведет к сокращению финансовых поступлений и уменьшению числа налогоплательщиков.

Кариньш также призвал правительство добиваться продления особых бюджетных условий, предоставленных Латвии Евросоюзом. Сейчас они позволяют стране увеличивать расходы на оборону сверх установленных ЕС ограничений на рост государственных расходов - в пределах 1,5% ВВП. Бывший премьер считает, что эту возможность необходимо сохранить и в 2030 году.

В настоящее время Кришьянис Кариньш занимает должность старшего советника по геополитическим вопросам в международном агентстве стратегических коммуникаций Kreab.