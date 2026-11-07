В Латвии выпал первый снег: но это еще не зима

В субботу, 7 ноября, в Латвии официально зарегистрировали первый снег нынешнего осенне-зимнего сезона. Первые мокрые снежинки заметили на метеостанции в Резекне, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Снегопад оказался совсем небольшим: снежинки быстро таяли, поэтому снежный покров не образовался.

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По данным Latvijas Valsts ceļi, утром в окрестностях Резекне наблюдались осадки при температуре воздуха около +1 градуса.

В этом году первый снег появился заметно позже, чем в прошлом. В 2025 году первые снежинки зарегистрировали уже 12 октября в Балвском крае - на 26 дней раньше. Первый снежный покров тогда образовался 14-15 ноября.

В 2024 году первый снег выпал вечером 1 ноября и продолжился 2 ноября. А в 2023-м зима напомнила о себе еще раньше - 8 октября.

На следующей неделе возможны морозы и новый снег

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Латвии станет холоднее.

Уже во вторник, 10 ноября, в утренние часы температура воздуха на большей части территории страны может опуститься до -4 градусов. Днем ожидается преимущественно от +2 до +6 градусов.

Начиная со среды, 11 ноября, вероятность осадков увеличится. Местами возможны не только дожди, но и снег.

Из-за ночных заморозков и осадков на отдельных участках дорог может образовываться гололедица, поэтому водителям стоит соблюдать осторожность.

При этом первые снежинки еще не означают наступления устойчивой зимы. Для образования снежного покрова необходимо, чтобы температура воздуха и поверхности земли достаточно долго оставалась низкой.

Пока же Латвия находится на границе осени и зимы: днем еще сохраняется плюсовая температура, но ночи становятся все холоднее.