Сколько жители Латвии готовы потратить на Рождество: подарки, елка, праздничный стол

До Рождества остается меньше двух месяцев, и жители Латвии уже подсчитывают будущие праздничные расходы. Более половины опрошенных - 56% - рассчитывают потратить на подарки не больше 120 евро. При этом каждый седьмой готов выделить на них свыше 200 евро.

Такие результаты показал опрос, проведенный исследовательской компанией Norstat по заказу IKEA, сообщает LETA.

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Большинство жителей страны не собираются существенно менять привычный праздничный бюджет. Каждый второй респондент (51%) предполагает, что общие расходы на Рождество останутся примерно такими же, как в прошлом году.

Однако суммы, которые люди готовы потратить на подарки, заметно различаются.

От 90 до 200 евро: сколько денег уйдет на подарки

Согласно опросу, 38% жителей Латвии намерены уложиться в 90 евро, а 56% - в 120 евро.

В то же время 27% респондентов готовы потратить на подарки более 160 евро, причем 14% планируют выделить свыше 200 евро.

Размер бюджета зависит и от возраста.

Наиболее значительные суммы чаще планируют жители в возрасте от 30 до 49 лет. Примерно каждый пятый представитель этой группы собирается потратить на подарки более 200 евро.

Среди людей в возрасте от 60 до 74 лет такой бюджет предусматривают лишь 9%.

Литва и Эстония: соседи готовы тратить больше

По данным исследования, жители Латвии несколько осторожнее в праздничных расходах, чем их соседи.

Если в Латвии более 200 евро на рождественские подарки готовы выделить 14% опрошенных, то в Эстонии - 22%, а в Литве - 27%.

Таким образом, доля жителей Литвы, планирующих потратить на подарки свыше 200 евро, почти вдвое выше, чем в Латвии.

При этом опрос отражает именно намерения людей, а не фактические расходы. Сколько денег в итоге будет потрачено, станет известно уже после праздников.

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Почти половина опрошенных (46%) планируют подготовить подарки для одного-четырех человек.

А 26% респондентов намерены поздравить сразу семерых или более близких, друзей и знакомых.

Таким образом, для многих семей подготовка к Рождеству означает не одну-две покупки, а целый список подарков.

Подарками праздничные расходы не ограничиваются. В бюджет также входят продукты для рождественского стола, украшения, елка и другие покупки.

Если учитывать все затраты на празднование, 64% жителей Латвии рассчитывают уложиться в 200 евро.

Еще 16% планируют потратить от 201 до 300 евро.

Более крупные бюджеты - свыше 300 евро - предусматривают 13% опрошенных.

Для сравнения, в Эстонии таких жителей также 13%, а в Литве - 22%.

Получается, что Литва опережает соседние страны не только по доле людей, готовых покупать дорогие подарки, но и по общему праздничному бюджету.

О том, что праздничные покупки начинаются задолго до декабря, свидетельствуют и данные торговли. По информации IKEA, в сентябре продажи рождественских товаров из коллекций VINTERFINT и VINTERSAGA в Латвии выросли втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Покупатели заранее приобретают свечи, гирлянды, украшения и другие предметы праздничного декора. Высокий интерес к таким товарам сохранялся и в октябре.

Это может свидетельствовать о стремлении распределить праздничные расходы на несколько месяцев, а не оставлять все покупки на декабрь.

Опрос проводился онлайн в сентябре 2026 года. В нем приняли участие 1039 жителей Латвии.