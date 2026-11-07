Синоптики рассказали, в каких регионах Латвии 7 ноября будет солнечно

В субботу, 7 ноября, в Латвии после ночных заморозков установится более мягкая погода. В отдельных районах температура ночью опустится до -4 градусов, но днём воздух прогреется до +9. Солнце чаще будет появляться на западе и юге страны.

По прогнозу синоптиков, холоднее всего предстоящая ночь окажется в Латгале, Селии и большей части Видземе. Здесь ожидается от -1 до -4 градусов. В остальных регионах температура составит от -1 до +4 градусов, а на побережье Курземе местами достигнет +7.

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Небо ночью будет преимущественно облачным. Существенных осадков не ожидается, ветер останется слабым.

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Днём температура воздуха по стране поднимется до +4…+9 градусов. Наиболее солнечная погода прогнозируется в Курземе и Земгале. В других регионах облака задержатся дольше, местами возможен небольшой дождь.

Ветер будет западным, слабым или умеренным. На морском побережье порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Риге 7 ноября ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, а к середине дня температура поднимется примерно до +8 градусов. Ночью термометры покажут около нуля, но в северной части столицы будет теплее - до +4 градусов. Ветер западный, слабый или умеренный.