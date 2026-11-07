7 ноября 2026, 10:58

Политолог объяснил, почему политический успех Андриса Кулбергса начинает угасать

Политолог объяснил, почему политический успех Андриса Кулбергса начинает угасать

Первоначальный успех кандидата на пост премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса начинает сходить на нет. Переговоры о формировании нового правительства затягиваются, а внутри его политической команды, возможно, нет того единства, на которое рассчитывали. Такую оценку в программе «Nedēļa. Post scriptum» на телеканале TV24 дал политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс.

Отвечая на вопрос, не заканчивается ли звездный час политика из «Объединенного списка», эксперт заметил: «На то он и час, чтобы когда-нибудь закончиться». Однако дальнейшая оценка Икстенса прозвучала менее оптимистично: «Но мне жаль, что звезда, которая так ярко вспыхнула, постепенно начинает гаснуть».

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Одну из причин нынешних трудностей политолог видит в том, что Кулбергс пока гораздо лучше знаком избирателям и коллегам как оппозиционер, чем как политик, способный руководить правительством. Теперь ему приходится не критиковать решения других, а самому договариваться с партнерами и создавать работающую коалицию.

«Мы лучше всего узнали Кулбергса как оппозиционера в Сейме, а не как представителя правящей коалиции. Но уже некоторое время он находится вне удобных кресел оппозиции. Теперь нельзя только критиковать, нужно и самому что-то создавать», - пояснил Икстенс.

По мнению профессора, политического опыта Кулбергса пока недостаточно для такой сложной задачи. Ситуация, в которой он оказался, требует совершенно других навыков, а переговоры идут не так успешно, как можно было предположить в начале процесса.

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Еще одна проблема может скрываться внутри самой фракции «Объединенного списка». Руководство крупной парламентской командой выглядит серьезным преимуществом, но на практике договориться со всеми ее представителями может оказаться непросто.

«У меня начинает складываться впечатление, что эта фракция вовсе не такая единая, как может показаться. И, возможно, именно поэтому процесс идет так медленно», - предположил политолог.

Напомним, после начала работы 15-го Сейма президент Латвии Эдгар Ринкевичс поручил Андрису Кулбергсу сформировать новое правительство. Сам кандидат ранее рассчитывал представить модель будущего кабинета министров к середине ноября.

Сейчас обсуждаются несколько вариантов коалиции. Один предполагает сотрудничество «Объединенного списка» с Национальным объединением и «Новым Единством», другой - правительство двух партий, «Объединенного списка» и Национального объединения. Также рассматривается кабинет меньшинства во главе с Кулбергсом, который мог бы опираться на поддержку партии «Латвия на первом месте».

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