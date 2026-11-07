Можно ли считать себя патриотом, если покупаешь продукты не латвийского производства?

Рост цен на продукты заставляет жителей Латвии все чаще выбирать товары по стоимости, а не по стране происхождения. Даже те, кто хотел бы поддерживать местных фермеров, не всегда могут позволить себе более дорогие латвийские продукты. Священник Кристс Калниньш считает, что обвинять таких покупателей в недостаточном патриотизме несправедливо.

Своим мнением он поделился в программе «Preses klubs» на телеканале TV24. По словам Калниньша, он сам старается обращать внимание на происхождение продуктов и при возможности покупает латвийские. Но понимает, почему другие люди отдают предпочтение более дешевым товарам.

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«Сегодня, учитывая стоимость жизни, цены на продукты очень сильно выросли. Неудивительно, что люди сейчас ищут самые дешевые товары. Когда я иду за покупками, я обращаю внимание на то, латвийский это продукт или нет. Если есть возможность, выбираю латвийские товары.

Но я также понимаю, что в нынешней ситуации люди действительно могут отдавать предпочтение самому дешевому варианту, потому что стоимость жизни сейчас очень сильно увеличилась», - объяснил священник.

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Калниньш хотел бы, чтобы жители страны чаще поддерживали отечественных производителей. Покупка местной продукции помогает латвийским фермерам, и он считает такую поддержку правильной. Однако священник сомневается, что именно содержимое продуктовой корзины определяет, насколько человек любит свою страну.

«Я хотел бы, чтобы мы все поддерживали латвийских фермеров и покупали их продукцию - все, что произведено в Латвии. Но я не знаю, становлюсь ли я от этого более патриотичным или нет», - рассуждает Калниньш.

По его мнению, экономические возможности человека нельзя игнорировать, когда речь заходит о патриотизме. Если семья вынуждена считать каждое евро и выбирать между повседневными расходами, требовать от нее переплаты за местные продукты было бы неправильно.

«Если человеку не хватает денег, чтобы заплатить за аренду жилья и коммунальные услуги, то, наверное, это вряд ли имеет какое-то отношение к патриотизму», - отметил священник.

А вы стараетесь покупать продукты латвийского производства или выбираете то, что дешевле? Покупаю латвийское, если разница в цене небольшая

Беру то, что дешевле. Патриотизм патриотизмом, а бюджет не резиновый

Покупаю латвийское, но только если оно случайно оказалось по акции Просмотреть результаты