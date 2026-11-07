7 ноября 2026, 12:58

Можно ли считать себя патриотом, если покупаешь продукты не латвийского производства?

Можно ли считать себя патриотом, если покупаешь продукты не латвийского производства?

Рост цен на продукты заставляет жителей Латвии все чаще выбирать товары по стоимости, а не по стране происхождения. Даже те, кто хотел бы поддерживать местных фермеров, не всегда могут позволить себе более дорогие латвийские продукты. Священник Кристс Калниньш считает, что обвинять таких покупателей в недостаточном патриотизме несправедливо.

Своим мнением он поделился в программе «Preses klubs» на телеканале TV24. По словам Калниньша, он сам старается обращать внимание на происхождение продуктов и при возможности покупает латвийские. Но понимает, почему другие люди отдают предпочтение более дешевым товарам.

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«Сегодня, учитывая стоимость жизни, цены на продукты очень сильно выросли. Неудивительно, что люди сейчас ищут самые дешевые товары. Когда я иду за покупками, я обращаю внимание на то, латвийский это продукт или нет. Если есть возможность, выбираю латвийские товары.

Но я также понимаю, что в нынешней ситуации люди действительно могут отдавать предпочтение самому дешевому варианту, потому что стоимость жизни сейчас очень сильно увеличилась», - объяснил священник.

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Калниньш хотел бы, чтобы жители страны чаще поддерживали отечественных производителей. Покупка местной продукции помогает латвийским фермерам, и он считает такую поддержку правильной. Однако священник сомневается, что именно содержимое продуктовой корзины определяет, насколько человек любит свою страну.

«Я хотел бы, чтобы мы все поддерживали латвийских фермеров и покупали их продукцию - все, что произведено в Латвии. Но я не знаю, становлюсь ли я от этого более патриотичным или нет», - рассуждает Калниньш.

По его мнению, экономические возможности человека нельзя игнорировать, когда речь заходит о патриотизме. Если семья вынуждена считать каждое евро и выбирать между повседневными расходами, требовать от нее переплаты за местные продукты было бы неправильно.

«Если человеку не хватает денег, чтобы заплатить за аренду жилья и коммунальные услуги, то, наверное, это вряд ли имеет какое-то отношение к патриотизму», - отметил священник.

А вы стараетесь покупать продукты латвийского производства или выбираете то, что дешевле?

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