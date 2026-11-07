7 ноября 2026, 20:17 Валерия Леонова

Когда в Риге зажигаются сказки: Ботанический сад превратился в волшебный мир света

Когда в Риге зажигаются сказки: Ботанический сад превратился в волшебный мир света
gaismasfestivalsmagija.lv

Осенью Ботанический сад Латвийского университета обычно готовится к зимнему отдыху. Но в этом году с наступлением темноты здесь начинается совсем другая жизнь. С 6 ноября в Риге проходит фестиваль «Магия в Ботаническом саду» (Maģija Botāniskajā dārzā), который приглашает жителей и гостей столицы на вечернюю прогулку среди сотен светящихся фигур, фантастических существ и необычных композиций.

Продлится это сказочное путешествие до 31 января 2027 года, сообщают организаторы.

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Представьте себе привычный осенний парк, где деревья уже сбросили листья, а дорожки погрузились в темноту. И вдруг среди ветвей загораются разноцветные огни, на аллеях появляются светящиеся животные, а обычные клумбы превращаются в фантастические цветочные сады.

Именно такой вечерний мир создали организаторы фестиваля, превратив почти два километра дорожек Ботанического сада в прогулочный маршрут с более чем 200 световыми инсталляциями.

Главные герои фестиваля - свет и природа.

Здесь можно встретить фантастических существ, птиц, животных, гигантские цветы и целые сияющие композиции. Некоторые фигуры расположены среди деревьев и кустарников, другие украшают дорожки и открытые пространства.

Благодаря этому сад становится не просто выставкой световых скульптур, а своеобразным сказочным пространством, которое меняется по мере прогулки.

Впечатление дополняет музыкальное сопровождение.

Для посетителей предусмотрены и специальные фотозоны, где можно сделать необычные снимки на фоне светящихся декораций.

Фестиваль рассчитан на самую разную публику. Для детей это возможность оказаться среди сказочных персонажей, для взрослых - повод ненадолго отвлечься от повседневных забот, а для влюбленных - идея необычного вечернего свидания.

Организаторы предлагают пройти по специально подготовленному маршруту протяженностью почти два километраю

Это значит, что на прогулку лучше не отводить всего 15-20 минут. Чтобы рассмотреть композиции, сделать фотографии и просто насладиться атмосферой, стоит запланировать более продолжительный визит.

Особенно важно одеться по погоде: мероприятие проходит под открытым небом, а ноябрьские, декабрьские и январские вечера в Риге могут быть холодными и сырыми.

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Во время фестиваля посетителям разрешается передвигаться только по обозначенным дорожкам. Остальные части Ботанического сада для вечерних прогулок закрыты.

Организаторы также просят не прикасаться к световым фигурам, поскольку они подключены к электричеству.

«Магия в Ботаническом саду» будет работать до 31 января 2027 года.

Основные дни посещения - с четверга по воскресенье. Кроме того, предусмотрены дополнительные праздничные даты, включая 18 ноября и некоторые дни в конце декабря.

24 декабря фестиваль будет закрыт.

Время работы зависит от даты:

  • 7-8 ноября: с 17:30 до 22:00.
  • С 12 ноября по 17 января: с 17:00 до 22:00.
  • С 21 по 31 января: с 17:30 до 22:00.

Последний вход во все дни - в 21:15.

Стандартный билет стоит 15,80 евро. Льготный билет за 12,70 евро предусмотрен для детей от 6 до 16 лет, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Дети до пяти лет включительно могут посетить фестиваль бесплатно в сопровождении взрослого.

Подробности можно найти на официальном сайте.

Где: Ботанический сад Латвийского университета, улица Яня Штейнхауэра, 2, Рига.

Обратите внимание. Для посещения фестиваля требуется отдельный билет. Обычные входные билеты и абонементы Ботанического сада на вечернее мероприятие не распространяются.

 

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