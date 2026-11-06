В Латвии начинается самый тёмный период года: какой будет погода в пятницу

Пятница, 6 ноября, в большей части Латвии порадует сухой и солнечной погодой. При этом именно сегодня в стране начинается так называемая солярная зима - три месяца с наименьшим количеством солнечного света в году.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков в пятницу не ожидается. Больше облаков будет на западе и востоке Курземе, местами в Земгале, а также в Латгале и на востоке Видземе. В остальных районах солнце будет появляться достаточно часто.

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Будет дуть слабый и умеренный северный и северо-западный ветер, порывы которого ещё могут достигать 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха днём составит от +4 градусов на востоке страны до +10 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге - до +8 градусов

В столице рабочая неделя завершится сухой и преимущественно солнечной погодой. Северный ветер в порывах не превысит 13 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит около +8 градусов.

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Погоду в Латвии определяет восточная периферия антициклона. Атмосферное давление составляет от 1020 гектопаскалей на востоке Латгале до 1027 гектопаскалей на западе Курземе.

Солнца теперь будет всё меньше

6 ноября в Латвии начинается солярная зима - самый тёмный квартал года. Она продлится до 4 февраля. В течение этих трёх месяцев продолжительность светового дня в Риге будет составлять менее девяти часов.

Самый короткий день ожидается 21 декабря. Солнце в Риге взойдёт около 9:00 и зайдёт уже в 15:43 - световой день продлится всего около 6 часов 43 минут.

После зимнего солнцестояния дни постепенно начнут становиться длиннее. Солярная зима завершится 4 февраля, а уже 5 февраля начнётся солярная весна, которая продлится до 6 мая. За это время продолжительность дня увеличится почти с девяти до шестнадцати часов.

При этом солярные сезоны не следует путать с астрономическими и метеорологическими. Астрономическая зима в этом году начнётся 21 декабря, а метеорологическая - когда среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже нуля не менее пяти дней подряд.