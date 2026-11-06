В Латгалии и Видземе в ночь на субботу температура опустится до -4°C

В ночь на субботу, 7 ноября, в Латгалии, Селии и большей части Видземе температура воздуха опустится до -1…-4°C. В остальной части Латвии минимальная температура составит от -1 до +4°C, а на побережье Курземе - до +7°C, прогнозируют синоптики.

Небо будет затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Ветер будет слабым.

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В субботу, 7 ноября, в Латвии преимущественно будет облачно. Больше солнечных прояснений ожидается в Курземе и Земгале. Местами возможен небольшой дождь.

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Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. На побережье его порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха повысится до +4…+9°C.

В Риге в субботу также ожидается преимущественно облачная погода. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит около 0°C, на севере города - до +4°C. В середине дня воздух прогреется до +8°C.