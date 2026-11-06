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В Кении лидера секты приговорили к 200 годам тюрьмы: по его вине заморили голодом сотни детей

В Кении лидера секты приговорили к 200 годам тюрьмы: по его вине заморили голодом сотни детей

В Кении вынесен приговор одному из самых известных лидеров деструктивных религиозных культов - самопровозглашенному пастору Полу Маккензи. Суд признал его виновным по делу о гибели 191 человека, среди которых 190 детей, и назначил наказание в общей сложности 200 лет лишения свободы.

Об этом сообщает BBC.

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Маккензи убеждал своих последователей, что отказ от пищи позволит им и их детям «встретиться с Иисусом». Его учение привело к массовой гибели людей, а расследование потрясло Кению и вызвало международный резонанс.

Суд назначил проповеднику 100 лет заключения за убийства и еще 100 лет за преступления, связанные с доведением людей до голодной смерти. При этом против него продолжаются отдельные разбирательства по обвинениям в терроризме и непредумышленном убийстве. Сам Маккензи свою вину отрицает.

История получила широкую огласку в 2023 году, когда в лесу Шакахола, неподалеку от побережья Кении, начали находить тела людей, похороненных в неглубоких могилах.

Впоследствии число обнаруженных погибших превысило 400 человек

Судебно-медицинские экспертизы показали, что большинство жертв умерли от истощения. Однако были установлены и другие причины смерти - удушение и травмы головы.

Как выяснило следствие, последователей Маккензи заставляли соблюдать смертельный пост. Родителям приказывали лишать пищи собственных детей, обещая, что после смерти они попадут в рай. Тех, кто отказывался подчиняться, избивали, а некоторых убивали.

По словам судьи Дианы Мочаче, гибель людей стала результатом организованной системы религиозного принуждения, созданной Маккензи и его сообщниками.

Пол Маккензи основал религиозную организацию Good News International Ministries в 2003 году.

Со временем его церковь приобрела широкую известность в Кении. Проповеди транслировались по собственному телеканалу Times TV, а число последователей росло.

Маккензи предсказывал скорый конец света, выступал против образования и современной медицины, распространял теории заговора и называл цифровые удостоверения личности «печатью дьявола».

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В 2019 году он перебрался в лес Шакахола и призвал последователей отправиться вместе с ним. Там сформировалась закрытая община, в которой действовали жестокие правила.

Как установил суд, последователи воспринимали Маккензи как человека, передающего волю Иисуса. Смерть от голода объявлялась священным событием, а похороны называли «свадьбой с Христом».

Один из самых тяжелых вопросов, возникших после трагедии, - почему деятельность Маккензи не пресекли своевременно.

Как выяснилось, тревожные сигналы поступали задолго до обнаружения массовых захоронений. Национальная комиссия по правам человека Кении установила, что местные власти и правоохранительные органы неоднократно игнорировали сообщения об опасной деятельности секты.

Один из родственников погибших, Фрэнсис Вандже, рассказал BBC, что обратился в полицию еще в марте 2023 года. Он потерял в лесу Шакахола восемь членов семьи, в том числе двух внуков.

Еще одного ребенка удалось спасти. Мальчик рассказал полицейским о происходившем в общине и показал могилы своих братьев и сестер. По словам Вандже, ребенка собирались убить в день, когда его удалось вывести из секты.

Самого Маккензи и раньше задерживали, однако затем освобождали из-за недостатка доказательств.

Прокуратура требовала для Маккензи высшей меры наказания, учитывая масштаб преступлений и количество погибших.

Судья Диана Мочаче назвала убийства хладнокровными и расчетливыми, отметив, что обвиняемые не проявили раскаяния. Тем не менее суд отказался назначать смертную казнь, объяснив это в том числе необходимостью сохранить возможность реабилитации осужденных.

В Кении смертные приговоры не приводятся в исполнение с 1987 года.

Вместе с Маккензи осуждены еще 28 человек. Среди них были охранники, контролировавшие соблюдение смертельного поста, и участники захоронений погибших. Они получили различные сроки заключения - вплоть до 160 лет.

Хотя в лесу Шакахола были обнаружены останки более 400 человек, нынешний обвинительный приговор касается гибели 191 жертвы. Расследование одного из самых страшных преступлений, совершенных под прикрытием религиозных убеждений, еще не завершено.

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