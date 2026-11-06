Рижская дума готовится к зиме: на уборку улиц и тротуаров выделят 30,3 млн евро

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В предстоящую зиму Рижская дума планирует потратить около 30,3 млн евро на содержание улиц, тротуаров, мостов и путепроводов. Из этой суммы 7,3 млн евро предусмотрено на централизованную уборку тротуаров, еще 23 млн евро - на содержание проезжей части, мостов и путепроводов, сообщает агентство LETA со ссылкой на отдел внешних коммуникаций Рижской думы.

В самоуправлении отмечают, что объем и стоимость зимних работ напрямую зависят от погодных условий и интенсивности снегопадов. Поэтому фактические расходы в течение сезона могут как увеличиться, так и сократиться.

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Для зимнего содержания улиц, прилегающих к ним тротуаров, мостов и путепроводов задействуют 174 единицы техники и 115 сотрудников. Работы будут выполнять как собственными силами Департамента внешней среды и мобильности Рижской думы, так и с привлечением подрядчиков.

Какие улицы будут убирать в первую очередь

Уборку улиц организуют в порядке приоритетности. Сначала будут очищать центральные улицы, по которым курсирует общественный транспорт, а также мосты и эстакады, включая велосипедную инфраструктуру. Затем работы продолжатся на улицах местного значения в микрорайонах.

Всего в зимний сезон планируется обслуживать 1645 улиц Риги общей протяженностью 1136 километров. Их разделят на три категории, а график и объем работ будут определять с учетом погодных условий и фактической ситуации на дорогах.

Как будут чистить тротуары

В этом зимнем сезоне Рижская дума продолжит централизованную механизированную уборку тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам. Весной также будет организован сбор песка, которым посыпали тротуары в зимний период.

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По правилам самоуправления, тротуары и пешеходные дорожки необходимо очищать от снега как минимум на 50% ширины, но не менее чем на 1,5 метра. У краев тротуаров разрешается оставлять снежные валы, если они не мешают пешеходам. При этом складировать снег ближе чем в пяти метрах от пешеходных переходов и перекрестков запрещено.

Зимнее содержание тротуаров будет обеспечено на общей протяженности 1056 километров. Для этого задействуют 42 единицы техники разных размеров, приспособленные к ширине тротуаров, особенностям отдельных участков и потребностям исторического центра.

Уборка тротуаров возле внутридворовых проездов, как и прежде, останется обязанностью управляющих прилегающими территориями и дворников. При необходимости они могут дополнительно посыпать дорожки, если уборка задерживается или возникают особенно опасные погодные условия, например гололед. Для посыпки разрешается использовать песчано-солевую смесь с содержанием соли не более 20%.

Остановки и парковки тоже будут убирать

За парки и скверы столицы отвечает компания Rīgas meži. В ее ведении находятся около 453 гектаров рижских парков и садов, а также все дорожки Межапарка. Зимой предприятие будет следить за их состоянием и посыпать дорожки, преимущественно используя щебень. На более сложных участках, например на лестницах, для предотвращения гололеда будут применять также песчано-солевую смесь.

Почти 1500 остановок общественного транспорта в Риге будут очищать поочередно, преимущественно вручную. Кроме того, планируется убирать около 6000 парковочных мест Rīgas satiksme - как вручную, так и с помощью техники.

В Рижской думе также напоминают, что за ненадлежащее содержание прилегающих территорий, в том числе за неубранные с крыш сосульки, предусмотрена административная ответственность. Самоуправление может потребовать устранить нарушения. Если этого не сделают, уборку организуют принудительно, а расходы взыщут с лица, обязанного содержать соответствующую территорию.