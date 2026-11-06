NVA анонсировало бесплатные курсы латышского языка: кто сможет записаться на обучение

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Около 200 работающих жителей Латвии смогут бесплатно изучать латышский язык или повысить уровень владения им на курсах, организованных Государственным агентством занятости (NVA). Приём заявок начнётся 16 ноября, сообщает агентство LETA.

Подать заявку на обучение смогут работающие и самозанятые жители, которые соответствуют хотя бы одному из трёх критериев: имеют недостаточный уровень образования или навыков для конкуренции на рынке труда, достигли 50-летнего возраста либо имеют установленную или прогнозируемую инвалидность.

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NVA предложит курсы латышского языка на уровнях A1 и A2 (базовый), B1 и B2 (средний), а также C1 и C2 (высший). Для людей с базовыми знаниями английского языка будет доступна специальная программа изучения латышского на базовом уровне.

Обучение будет бесплатным и организовано по ваучерному принципу.

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После завершения курсов и успешной сдачи итогового экзамена в учебном заведении участникам также предстоит пройти государственный экзамен на знание латышского языка в Государственном агентстве развития образования.

Подать заявку можно будет в электронном виде на сайте NVA в разделе «Обучение работающих лиц (непрерывное образование)». Там же опубликована подробная информация о программах, порядке подачи заявок и условиях участия.

Возможность изучить или улучшить знание латышского языка NVA предлагает в рамках проекта «Поддержка образования взрослых», который финансируется Европейским социальным фондом Plus. Цель программы - повысить конкурентоспособность работающих жителей и помочь им лучше интегрироваться в рабочую среду.