Минимальная зарплата в Латвии могла бы вырасти до 854 евро. Почему предлагают только 820?

С 1 января 2027 года минимальную зарплату в Латвии планируют повысить с нынешних 780 до 820 евро в месяц. Прибавка составит всего 40 евро до уплаты налогов. Однако, согласно расчетам, минимальная зарплата могла бы быть заметно выше.

Почему Министерство благосостояния предлагает именно такую сумму, объясняет Diena.

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Министерство благосостояния подготовило поправки, предусматривающие повышение минимальной месячной зарплаты до 820 евро. Проект находится на согласовании до 9 ноября, после чего решение должно принять правительство.

Первоначально обсуждались два варианта - 820 и 835 евро. За меньшую сумму выступают работодатели, за большую - профсоюзы. Министерство благосостояния также первоначально предлагало 835 евро, однако после разногласий остановилось на варианте в 820 евро.

Откуда взялись 820, 835 и 854 евро

В Латвии существуют два ориентира для определения минимальной зарплаты.

Первый - соглашение, заключенное в 2024 году между правительством, работодателями и профсоюзами. Оно предусматривает, что в 2027 году минимальная зарплата составит 820 евро, а в 2028-м - 860 евро.

Второй - правила Кабинета министров, согласно которым при пересмотре минимальной зарплаты используется ориентир в размере 46% средней начисленной зарплаты в стране.

По данным Центрального статистического управления, средняя зарплата за период, использованный Министерством благосостояния в расчетах, составляла 1815 евро. Если взять от этой суммы 46%, получится примерно 835 евро.

Однако более свежая статистика дает другую картину. Если учитывать последние доступные 12 месяцев, средняя зарплата достигает уже 1856 евро. В таком случае минимальная зарплата, рассчитанная по тому же принципу, составила бы около 854 евро.

Таким образом, предложенные 820 евро заметно ниже суммы, которая получается при использовании более свежих данных.

При этом 854 евро - не официальное предложение министерства, а расчет на основании статистики зарплат.

Станут ли жители Латвии жить лучше

Повышение минимальной зарплаты на 40 евро означает рост на 5,1%. Но насколько ощутимой окажется такая прибавка?

По мнению экономиста банка SEB Дайниса Гашпуйтиса, увеличение минимальной зарплаты несколько опередит инфляцию, поэтому покупательная способность работников может немного улучшиться.

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Однако многое зависит от того, как будут меняться цены на товары и услуги первой необходимости. Если повседневные расходы продолжат расти, реальная выгода от повышения может оказаться минимальной или вовсе исчезнуть.

Кроме того, речь идет о зарплате до уплаты налогов. Поэтому фактическая прибавка, которую работники получат на руки, будет меньше 40 евро. На конечную сумму повлияют в том числе налоговые условия и размер необлагаемого минимума.

Почему зарплату не повышают быстрее

У повышения минимальной зарплаты есть и обратная сторона.

С одной стороны, оно увеличивает доходы наименее оплачиваемых работников и поддерживает потребление. С другой - повышает расходы предприятий на рабочую силу.

Особенно чувствительно это для компаний с небольшой прибылью и предприятий, работающих в отраслях с низкой добавленной стоимостью.

Как отмечает Гашпуйтис, изменения должны быть постепенными и предсказуемыми, чтобы работодатели могли заранее планировать свои расходы.

При этом последовательное повышение минимальной зарплаты может побуждать предпринимателей инвестировать в новые технологии и повышение производительности труда.

В Евросоюзе одним из ориентиров для оценки достаточности минимальной зарплаты считается уровень в 50% средней начисленной зарплаты.

Если исходить из средней зарплаты в Латвии в размере 1856 евро, половина этой суммы составляет 928 евро.

Однако предложенное повышение до 820 евро не позволит существенно приблизиться к такому уровню, особенно если средняя зарплата в стране продолжит расти.

По данным Eurostat, на которые ссылается Diena, летом 2026 года Латвия занимала предпоследнее место в ЕС по размеру минимальной зарплаты до уплаты налогов. Ниже этот показатель был только в Болгарии.

Экономист SEB считает, что оптимальным решением стало бы долгосрочное соглашение о постепенном повышении минимальной зарплаты до 50% средней зарплаты в стране. При этом необходимо учитывать общую экономическую ситуацию, возможности работодателей и изменения налоговой политики.

Пока же согласованный ранее план предусматривает минимальную зарплату в размере 820 евро в 2027 году и 860 евро в 2028-м. Что произойдет после этого, пока неизвестно.