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Здоровье, деньги и геополитическая обстановка: что больше всего тревожит жителей Латвии

Здоровье, деньги и геополитическая обстановка: что больше всего тревожит жителей Латвии
LSM

Наряду с вопросами здоровья и семейного бюджета жителей Латвии всё сильнее беспокоят геополитическая обстановка и безопасность в регионе. За последние месяцы уровень тревоги по этим поводам заметно вырос, свидетельствуют результаты исследования Swedbank.

Согласно опросу, здоровье - собственное и членов семьи - вызывает наибольшие опасения у 53% жителей.

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При этом с лета тревога из-за здоровья и финансов несколько снизилась, а беспокойство по поводу геополитической безопасности, напротив, выросло с 39% до 46%.

Заметно увеличилось и число тех, кого тревожат природные катаклизмы. Наводнения, штормы и другие природные угрозы назвали одной из главных причин беспокойства 15% опрошенных. Летом таких было 6%.

С наступлением холодного времени года жителей Латвии всё больше волнуют и повседневные расходы. Шестеро из десяти опрошенных (59%) беспокоятся из-за роста затрат на содержание жилья и отопление. Ещё 39% опасаются заболеваний и связанных с ними расходов, а 33% - непредвиденных трат, которые будет трудно покрыть.

Тёмное время суток и переменчивая погода усиливают опасения, связанные с безопасностью. Риска попасть в ДТП в темноте, во время дождя, снегопада или гололёда опасаются 16% жителей. Ещё 12% беспокоятся из-за возможности поскользнуться и получить травму на обледеневшем тротуаре или дороге, а 11% - из-за безопасности детей по пути в школу и в других местах за пределами дома.

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Каждый десятый участник опроса (10%) заявил, что осенью и зимой не испытывает дополнительных опасений.

Руководитель управления страховых продуктов Swedbank в странах Балтии Дзинтарс Калниньш отметил, что, сравнивая нынешние опасения с ситуацией год назад, жители чаще всего говорят о росте повседневных расходов. Это беспокоит 59% опрошенных. При этом 47% признались, что сейчас сильнее, чем год назад, тревожатся из-за геополитической обстановки и безопасности.

«На ощущение безопасности людей всё сильнее влияют события в мире. Продолжительная геополитическая напряжённость и недавние природные катастрофы, в том числе трагедия в Непале, напоминают: угрозы, которые раньше казались далёкими, внезапно могут затронуть и наши семьи, и близких», - подчеркнул Калниньш.

Исследование также показало, что возможности жителей справиться с неожиданными расходами существенно различаются. Если в ближайшие три месяца им пришлось бы срочно найти 500 евро, например, из-за проблем с жильём, автомобилем или здоровьем, лишь 32% смогли бы покрыть эти расходы без существенного ущерба для повседневного бюджета.

Почти четверти опрошенных (24%) пришлось бы использовать накопления. Ещё 21% смогли бы оплатить непредвиденные расходы, но это заметно отразилось бы на их бюджете. Ещё 8% респондентов ответили, что для покрытия таких расходов им пришлось бы занять деньги. 7% признались, что не смогли бы найти необходимую сумму. На страховую выплату рассчитывали бы 5% участников опроса.

Отвечая на вопрос о том, что помогло бы им чувствовать себя увереннее в тёмное время года, жители чаще всего называли лучшее освещение улиц и дорог (62%) и более безопасные дороги и тротуары (50%). При этом 32% отметили, что им помогли бы более значительные накопления на непредвиденные случаи, а 29% чувствовали бы себя спокойнее, если бы знали, что расходы после внезапного происшествия будут покрыты.

Опрос в рамках «Мониторинга опасений жителей Латвии» по заказу страхового подразделения Swedbank провёл исследовательский центр SKDS. В сентябре и октябре 2026 года были опрошены 1005 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет - в Риге, других городах и регионах страны. В дальнейшем мониторинг планируется проводить раз в квартал, чтобы отслеживать настроения общества и изменения в оценке повседневных и сезонных рисков.

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