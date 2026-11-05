В Риге заработали умные светофоры, которые сами регулируют время зеленого сигнала

В Риге заработали светофоры нового типа, которые самостоятельно определяют, сколько времени должен гореть зеленый сигнал. Система учитывает количество автомобилей на дороге и меняет продолжительность разрешающего сигнала в зависимости от загруженности перекрестка. Еще одно новшество касается пешеходов: теперь для перехода улицы не нужно нажимать кнопку.

Новые устройства установили на двух перекрестках. Первый находится на пересечении улиц Бикерниеку и Буртниеку, второй - улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю, рядом со 2-й Рижской больницей.

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Как работает новая система

Продолжительность зеленого сигнала теперь зависит от интенсивности движения. Если автомобилей на определенном направлении немного, светофор быстрее переключится на другой сигнал. При увеличении транспортного потока зеленый будет гореть дольше.

Такой подход должен помочь эффективнее распределять время между направлениями и сократить ненужное ожидание на перекрестках.

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На обоих перекрестках оборудовали регулируемые пешеходные переходы, которые работают автоматически. Чтобы получить возможность перейти дорогу, больше не нужно искать кнопку и нажимать ее - светофор сам предусмотрит соответствующий этап в цикле переключения сигналов.

Кроме того, на перекрестках установили дополнительное освещение. Его включат после официальной сдачи объектов в эксплуатацию.

Еще один новый светофор в ближайшее время заработает на улице Мелнсила возле дома № 23. Там также оборудовали регулируемый пешеходный переход.

В Рижском самоуправлении рассчитывают, что установка новых и модернизация существующих светофоров помогут улучшить организацию дорожного движения и повысить безопасность как автомобилистов, так и пешеходов.