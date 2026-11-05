5 ноября 2026, 15:59 Валерия Леонова/LETA

В День Лачплесиса в Риге ограничат движение и перекроют участок набережной

В День Лачплесиса в Риге ограничат движение и перекроют участок набережной

11 ноября, в День Лачплесиса, в Риге ожидаются значительные ограничения движения транспорта. Вечером будет закрыта набережная 11 Ноября, а во время традиционного факельного шествия движение могут временно перекрывать и на других улицах столицы. Изменения затронут также маршруты общественного транспорта в Агенскалнсе.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Рижскую думу, ограничения начнут действовать уже 9 ноября и продлятся на отдельных участках до 12 ноября.

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Набережную 11 Ноября закроют на семь часов

В среду, 11 ноября, с 17:00 до полуночи будет закрыто движение транспорта по набережной 11 Ноября на участке между Вантовым и Каменным мостами.

На это время двустороннее движение организуют на улице Пилс от переулка Полю гате до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

В 16:40 от Братского кладбища начнется традиционное факельное шествие. Его участники пройдут к площади Свободы и набережной 11 Ноября.

Маршрут шествия пройдет по улицам Вароню, Гауяс, Миера и Бривибас, далее по бульвару Бривибас, площади Свободы и улице Калькю.

По мере продвижения колонны движение на этих улицах при необходимости будут ограничивать или полностью перекрывать.

В Агенскалнсе изменятся маршруты восьми автобусов

Серьезные изменения ожидаются и на левом берегу Даугавы в связи с проведением мероприятия «Rīga, mūžības skartā».

С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября улицу Бариню закроют в обоих направлениях на участке от бульвара Узварас до места разворота возле улицы Херманя. Здесь также запретят остановку и стоянку автомобилей.

На время перекрытия изменятся маршруты автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55.

Остановки Āgenskalna tirgus и Eduarda Smiļģa iela на улице Бариню временно не будут обслуживаться в обоих направлениях.

Временные остановки общественного транспорта разместят на улице Маза Нометню, приблизительно возле дома № 27.

Где запретят парковку

В связи с праздничными мероприятиями в разных районах города будут действовать временные запреты на остановку и стоянку автомобилей.

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9 ноября, 08:00 - 12 ноября, 12:00 - Улица Маза Нометню от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес; улица Херманя от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.

10 ноября, 15:00 - 12 ноября, 00:00 - Параллельная проезжая часть набережной 11 Ноября от Полю гате до Бискапа гате

11 ноября, 06:00 - 15:00 - Правая сторона бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.

11 ноября, 07:00-11:00 - Площадь Гердера.

11 ноября, 12:00-00:00 - Правая сторона набережной 11 Ноября от Даугавских ворот до Вантового моста.

11 ноября, 06:00-19:30 -Обе стороны улицы Айзсаулес, обе стороны улицы Вароню от улицы Айзсаулес до дома № 3A, а также автостоянка возле Первого Лесного кладбища на улице Айзсаулес.

Автомобили, оставленные в местах действия запретов, при необходимости будут перемещать на другие разрешенные парковочные места.

Ограничения возле Братского кладбища и в центре

В течение 11 ноября движение могут временно ограничивать и в местах проведения памятных церемоний:

  • 08:30–10:15 - на площади Гердера;

  • 12:30–13:30 - на площади Свободы;

  • 13:50–14:15 - на Замковой площади и прилегающих улицах.

Возле Братского кладбища с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 движение будут регулировать на перекрестках улиц Айзсаулес и Гауяс, а также проспекта Межа и улицы Вароню.

Кроме того, 11 ноября с 12:30 до 13:30 при необходимости ограничат или полностью закроют движение водного транспорта по Городскому каналу на участке от моста улицы Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.

Рижская дума призывает водителей заранее планировать маршруты, учитывать возможные задержки и следить за временными дорожными знаками.

Пассажирам общественного транспорта рекомендуется проверять изменения маршрутов перед поездкой.

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В День Лачплесиса в Риге ограничат движение и перекроют участок набережной

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