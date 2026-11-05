Смилтенс пересматривает расходы Сейма: под сокращение могут попасть и выплаты, и сотрудники

Новый председатель Сейма Эдвард Смилтенс намерен серьезно пересмотреть расходы парламента. Среди его предложений - сокращение депутатских компенсаций, возможно, сразу на 50%, упрощение бюрократических процедур с помощью искусственного интеллекта и даже сокращение персонала.

В идеале спикер рассчитывает уменьшить расходы Сейма на 15-20%.

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О своих планах представитель Смилтенс рассказал в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums, сообщает LSM.lv.

Миллион евро на компенсации депутатам

Одним из первых направлений экономии Смилтенс назвал систему возмещения расходов парламентариев.

Сегодня депутаты могут получать компенсации за аренду жилья и транспорт. Для этого необходимо представлять подтверждающие документы, в том числе чеки, которые затем проверяют и обрабатывают сотрудники Сейма.

По мнению нового спикера, такая система давно устарела и требует слишком много административных ресурсов:

Я посидел, посчитал и вижу возможности для экономии. Размер компенсаций можно сократить, возможно, даже вдвое

Он подчеркнул, что пересмотр выплат стал бы также проявлением солидарности с обществом в условиях, когда государству приходится искать способы сокращения расходов.

Масштаб проблемы показывает статистика: за неполные четыре года работы 14-го Сейма на компенсации депутатам за жилье и транспорт из государственного бюджета было потрачено более миллиона евро.

При этом далеко не все парламентарии пользовались такими выплатами. По данным Латвийского радио, примерно половина депутатов не обращалась за компенсациями, тогда как отдельные народные избранники за время созыва получили десятки тысяч евро.

Смилтенс считает, что возможности экономии не ограничиваются депутатскими выплатами. Он предлагает пересмотреть организацию работы парламента, сократить количество административных процедур и шире использовать современные технологии, включая искусственный интеллект.

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По мнению спикера, автоматизация части процессов позволит уменьшить затраты на выполнение рутинных задач.

Не исключает он и кадровых изменений. На вопрос журналистов, могут ли сотрудники Сейма лишиться работы, Смилтенс ответил, что такая возможность существует.

Если людям не найдется применения, то, возможно, кому-то придется уйти, сказал он. Впрочем, конкретных решений о сокращении штата пока нет.

Вопрос депутатских компенсаций обсуждается в Латвии не первый месяц. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ранее изучило действующий порядок возмещения расходов и пришло к выводу, что он создает риски необоснованного получения и недобросовестного использования государственных средств.

KNAB рекомендовало пересмотреть размеры компенсаций, критерии их предоставления и усилить контроль за обоснованностью расходов.

Недовольство действующей системой выразили и жители Латвии. На платформе общественных инициатив ManaBalss.lv более 15 тысяч человек подписались за отмену депутатских компенсаций.

В октябре предыдущий состав Сейма уже принял поправки, предусматривающие перенос регулирования депутатских компенсаций из Регламента Сейма в закон об оплате труда должностных лиц государственных и муниципальных учреждений.

Однако эти изменения сами по себе не предусматривают сокращения выплат. Определить новые размеры и условия компенсаций предстоит отдельно.

Смилтенс оценивает потенциальное сокращение парламентских расходов в 15–20%, если удастся реализовать весь комплекс предложенных мер.

Однако сам он признает, что это пока программа-максимум. Для проведения изменений необходимо согласие всего президиума Сейма. Кроме того, часть предложений потребует разработки конкретных механизмов и изменения действующего порядка.

Таким образом, речь пока идет не о принятом решении, а о намерениях нового руководителя парламента.

Эдвард Смилтенс был избран председателем 15-го Сейма 3 ноября. Ранее он уже занимал этот пост в первый год работы предыдущего созыва парламента.