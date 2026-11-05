Шлесерс предложил Кулбергсу неожиданный вариант создания парламентского большинства

Формирование нового правительства Латвии может занять больше времени, чем рассчитывали изначально. Дата 18 ноября, которую раньше называли возможным сроком утверждения кабинета министров, больше не считается обязательной. Пока кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс ищет поддержку в Сейме, потенциальные партнеры обсуждают состав будущего большинства и условия сотрудничества.

Одним из возможных участников переговоров стала партия «Латвия на первом месте» (LPV) Айнарса Шлесерса. Он заявил, что готов поддержать правительство меньшинства во главе с Кулбергсом, однако считает полноценное участие партии в коалиции более надежным вариантом. В таком случае политические силы смогут заранее согласовывать решения, а не договариваться по каждому законопроекту отдельно.

Читайте нас также Google News Facebook

«Мы ведь не можем просто голосовать с закрытыми глазами», - объяснил Шлесерс. По его словам, если LPV останется за пределами правительства, ей потребуется время, чтобы изучать предлагаемые инициативы и решать, поддерживать их или нет.

Шлесерс предлагает Кулбергсу расширить большинство

Глава LPV считает, что союз «Объединенного списка» (AS) с его партией обеспечил бы будущему правительству более прочную парламентскую опору, чем сотрудничество только с Национальным объединением (NA). Сейчас у AS 41 мандат, у LPV - 17, у NA - 10. Вместе AS и LPV располагают 58 голосами, тогда как союз AS и NA дает лишь 51 голос.

Шлесерс сомневается, что минимального большинства хватит для серьезных преобразований. Он также не исключает сотрудничества всех трех политических сил, при котором правительство могло бы получать поддержку разных партнеров в зависимости от рассматриваемого вопроса.

Однако у LPV есть принципиальное ограничение. Партия не готова поддерживать кабинет с участием «Нового Единства» и «Прогрессивных».

«Мы никогда не поддержим правительство с «Новым Единством» и «Прогрессивными». Это наша красная линия», - заявил Шлесерс.

Идеологические разногласия предлагают оставить в Сейме

На переговорах о будущей коалиции LPV готова не делать идеологические вопросы главным условием сотрудничества. Шлесерс считает, что сейчас важнее согласовать экономические приоритеты и обеспечить правительству стабильную поддержку депутатов.

«Пусть идеология остается в Сейме», - заявил политик.

Такой подход касается и нескольких принципиальных для партии тем. LPV продолжит выступать за всенародные выборы президента, но готова принять решение парламентского большинства, даже если оно окажется не в ее пользу.

Читайте

Аналогичным образом Шлесерс предлагает решать разногласия по поводу использования накоплений второго пенсионного уровня, а также семейной и гендерной политики. По его мнению, отдельные вопросы можно выносить на свободное голосование, не превращая каждое расхождение во взглядах в угрозу существованию правительства.

При этом по экономическим вопросам партнерам придется заранее договариваться о конкретных решениях и гарантировать им поддержку большинства.

Вместо коалиционного договора хотят составить план работы

Еще одна особенность будущей коалиции - возможный отказ от традиционного соглашения между партиями. Руководитель фракции «Объединенного списка» Марис Кучинскис рассказал в эфире программы TV3 «900 секунд», что вместо документа с подробными правилами взаимодействия предлагается подготовить перечень задач и необходимых изменений.

«Пока мы говорим о соглашении по перечню работ, а не об отношениях - кто, сколько и в какие сроки будет вносить предложения. Мы постараемся обойтись обычными переговорами, а не запротоколированными правилами», - пояснил Кучинскис.

По его словам, обычно четкие правила коалиционного сотрудничества особенно важны для партий, которые только привлекают к формированию правительства. Но нынешняя ситуация отличается: у «Объединенного списка» уже есть 41 депутатский мандат.

Кучинскис также уточнил, что встречи Кулбергса с представителями других партий пока не означают, что все они войдут в состав кабинета. Речь идет скорее о поиске политических сил, готовых поддерживать будущие решения правительства в Сейме.

Правительство может появиться и после 18 ноября

Первоначально ориентиром для завершения переговоров называли 18 ноября - День провозглашения Латвийской Республики. Однако теперь эту дату не рассматривают как жесткий дедлайн.

Кучинскис подчеркнул, что гораздо важнее сформировать работоспособное правительство, чем успеть объявить о его создании к государственному празднику. По его словам, если переговоры пройдут без осложнений, новый кабинет может появиться к 18 ноября, но задержка на одну-две недели не станет проблемой.

«Если будет возможность и все пойдет очень, очень гладко, тогда правительство может быть сформировано к государственному празднику. Но не будет проблемой, если оно появится на одну-две недели позже», - заявил политик.

Таким образом, сейчас главная интрига переговоров заключается не столько в сроках, сколько в том, какое большинство удастся собрать Кулбергсу и на каких условиях партии согласятся поддерживать его кабинет.