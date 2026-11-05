От Кулдиги до Старой Риги: Michelin выбрал 35 ресторанов Латвии на 2027 год

В новом гастрономическом гиде Michelin на 2027 год представлены 35 ресторанов Латвии. Два заведения сохранили свои звезды, еще два впервые получили награду за отличное соотношение качества и цены. Но главное изменение - сразу 12 новых участников, среди которых рестораны Риги, Юрмалы, Кулдиги и Балтэзерса.

Новый список был представлен 5 ноября на церемонии в рижском концертном зале Palladium, организованной Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA). Как сообщает LETA, Латвия представлена в международном гиде уже четвертый год подряд.

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В первом латвийском издании Michelin, вышедшем в 2023 году, было 26 ресторанов. В прошлогоднем списке их насчитывалось 34, теперь - 35. При этом состав заметно обновился: признание впервые получили 12 заведений.

Международный директор Michelin Guide Гвендаль Пуленек особо отметил разнообразие латвийской ресторанной сцены. Инспекторы обратили внимание не только на современную латышскую кухню, но и на грузинские, японские и вьетнамские гастрономические традиции.

Две звезды остались в Риге

В высшей категории латвийского списка перемен не произошло. По одной звезде Michelin сохранили два столичных ресторана - JOHN Chef’s Hall и Max Cekot Kitchen.

Max Cekot Kitchen стал первым рестораном Латвии, удостоенным звезды Michelin. Это произошло в 2023 году, когда международный гид впервые представил латвийскую подборку.

JOHN Chef’s Hall присоединился к нему годом позже.

В новом издании никакой другой латвийский ресторан звезду не получил.

Стоит напомнить, что Michelin оценивает прежде всего кухню: качество ингредиентов, мастерство приготовления, сочетание вкусов, индивидуальность шеф-повара и постоянство уровня блюд.

Еще одна категория Michelin - Bib Gourmand

Эта награда предназначена для ресторанов, предлагающих качественную кухню по разумной цене. В 2027 году число ее обладателей в Латвии увеличилось с пяти до семи.

Новичками стали два рижских заведения - Baltā Kaza и Café Mimosa.

Прежние награды Bib Gourmand сохранили пять ресторанов: H.E. Vanadziņš в Цесисе и четыре рижских заведения - Milda, SMØR Bistro, Shōyu и Snatch.

Новые адреса: от японской кухни до грузинского гостеприимства

Помимо двух новых обладателей Bib Gourmand, в основную подборку Michelin вошли еще десять ресторанов.

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Три из них расположены за пределами Риги: DUNA Taproom & Kitchen в Кулдиге, Faces в Юрмале и Vistiņas Karbonādes Steiki в Балтэзерсе.

Столичных новичков семь: GŌNGU, Kice, Madame-Mei, Maijas Brasērija, Sakhli, Shichirin и Shiyuzu.

Таким образом, новая подборка охватывает самые разные гастрономические направления - от местных продуктов и европейской кухни до азиатских блюд и грузинских традиций.

Всего в основной категории Michelin Selected теперь 26 ресторанов. Помимо новичков, в ней представлены 3 Chefs, Akustika, B7, BABO, Chef’s Corner Restaurant, Entresol, Kest, Le Dome, LOWINE, Māsa, MO, Pavāru māja, Riviera, Seasons, The Catch и Zoltners.

Попадание в эту категорию не означает присуждения звезды, но подтверждает, что ресторан рекомендован инспекторами Michelin.

Кого Michelin отметил персонально

В этом году внимание уделили не только ресторанам, но и людям, благодаря которым они становятся известными.

Награду молодому шеф-повару получил Дмитро Волошин из рижского ресторана Māsa. Максим Цекот получил награду за лучший сервис в ресторане Kice. Это заведение расположено в том же переоборудованном складском здании, что и звездный Max Cekot Kitchen, но предлагает более непринужденную атмосферу.

Лучшим сомелье признан Юрис Семенов из ресторана Pavāru māja в Лигатне. В его винной карте важное место занимают натуральные и биодинамические вина.

Награду за открытие года получила Веко Цухишвили из рижского ресторана грузинской кухни Sakhli.

Латвийский шеф-повар - в международном проекте Michelin

Отдельного признания удостоился шеф-повар ресторана Pavāru māja в Лигатне Эрик Дрейбантс.

Он приглашен к участию в международной платформе Michelin Mindful Voices, объединяющей профессионалов ресторанного и гостиничного бизнеса, которые делятся опытом ответственного отношения к продуктам и окружающей среде.

Сотрудничество Латвии с Michelin продлено до 2028 года. При этом инспекторы гида посещают рестораны анонимно, а оценки пересматриваются ежегодно. Поэтому даже полученная звезда не становится пожизненной гарантией: высокий уровень необходимо подтверждать снова и снова.

Полный список ресторанов Латвии на 2027 год доступен на официальном сайте Michelin Guide и в его бесплатном приложении.