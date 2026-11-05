5 ноября 2026, 18:35 Наталья Гудемчук

Массовые увольнения в airBaltic обострили спор с профсоюзом об условиях труда

Массовые увольнения в airBaltic обострили спор с профсоюзом об условиях труда

Латвийский профсоюз авиации (LAA) обвиняет национальную авиакомпанию airBaltic в нарушении коллективного трудового договора в ходе массового увольнения сотрудников. По утверждению профсоюза, некоторым пилотам и бортпроводникам предлагают подписать трудовые договоры с новыми условиями, которые предусматривают отказ от части ранее гарантированных прав. В airBaltic заявляют, что соответствующие условия действуют с начала 2025 года и сотрудники могли добровольно на них перейти. Об этом сообщает агентство LETA.

По информации LAA, на этой неделе уведомления о предстоящем увольнении должны получить около 100 пилотов и 200 бортпроводников. Одновеременно некоторым сотрудникам экипажей, которые сохранят свои рабочие места, предлагается подписать трудовые договоры с изменёнными условиями.

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Как утверждает профсоюз, сотрудникам сообщили, что отказ от новых условий не позволит им продолжать работу на прежних условиях. В LAA считают, что фактически это означает прекращение трудовых отношений в соответствии с решением правления airBaltic от 27 октября.

По утверждению профсоюза, новые договоры предусматривают полный или частичный отказ от прав, закреплённых в коллективном трудовом договоре, в частности в отношении рабочего времени и времени отдыха. Кроме того, от некоторых членов экипажей требуют отказаться от предусмотренной Законом о труде защиты, которая запрещает привлекать родителей детей младше трёх лет к работе в ночное время

Взамен сотрудникам предлагают более высокую зарплату. Однако, как отмечает LAA, такую оплату компания уже применяет для других работников.

Профсоюз подчёркивает, что существенные изменения условий труда, в том числе оплаты, требуют предварительных консультаций с представителями сотрудников. По утверждению LAA, таких консультаций не проводилось.

Авиакомпании также направили проект трудового договора с поправками профсоюза. В нём указано, что airBaltic обязана соблюдать действующий коллективный трудовой договор, а положения, ухудшающие положение сотрудников по сравнению с ним, не имеют юридической силы. Ответ руководства компании пока не получен.

Отдельные разногласия касаются защиты членов профсоюза от увольнения. По информации LAA, коллективный трудовой договор, подписанный 22 мая 2009 года, предусматривает, что трудовые отношения с членом профсоюза можно прекратить только с согласия организации независимо от продолжительности его членства.

В то же время, как утверждает профсоюз, airBaltic считает, что такая защита распространяется только на сотрудников, состоящих в организации более шести месяцев, и требует предоставить информацию о дате вступления каждого работника в профсоюз. LAA считает эту позицию противоречащей действующему коллективному договору.

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Представитель airBaltic Аугустс Зилбертс заявил LETA, что компания соблюдает трудовое законодательство, требования авиационной безопасности и правила организации рабочего времени. По его словам, авиакомпания продолжает диалог с профсоюзом и одновременно меняет организационную структуру в соответствии с запланированным объёмом полётов.

Зилбертс подчеркнул, что речь не идёт о новых трудовых договорах, подготовленных в связи с нынешним массовым увольнением. Соответствующая редакция договоров применяется в компании с 1 января 2025 года, и сотрудники могли добровольно перейти на эти условия. Большинство работников, которых касаются изменения, уже воспользовались этой возможностью.

По словам представителя компании, новые условия призваны обеспечить единую и прозрачную систему оплаты труда и организации работы. Они предусматривают изменения в отдельных аспектах рабочего времени и отдыха, но одновременно дают сотрудникам преимущества: повышение базовой зарплаты и дополнительные выходные дни.

В airBaltic также считают, что условия новых договоров в целом улучшают положение работников, а законодательство допускает отступление от коллективного трудового договора, если индивидуальные условия более выгодны сотруднику.

Что касается графиков работы, в компании пояснили, что для членов экипажей применяется суммированный учёт рабочего времени, а отдых на домашней базе обеспечивается в соответствии с Законом о труде и требованиями Европейского агентства по безопасности полётов (EASA).

Отмечается, что консультации по вопросу массового увольнения пилотов и бортпроводников airBaltic начались 3 сентября. Всего авиакомпания планирует сократить около 100 пилотов и 200 сотрудников бортпроводников. При этом окончательное число увольняемых ещё может измениться.

Сокращение пилотов затронет базы в Риге, Вильнюсе и Таллине. Избыток бортпроводников, по информации компании, имеется только в Риге. Работникам этой сферы по возможности предложат вакансии в других городах.

В airBaltic объясняют сокращение запланированным на следующий год объёмом полётов и изменениями маршрутной сети. При отборе сотрудников учитываются стаж работы, профессиональная квалификация и другие факторы, связанные с выполнением должностных обязанностей.

Профсоюз ранее выражал недовольство тем, что авиакомпания использует внутренние рейтинги и методику оценки пилотов и бортпроводников, которые, по утверждению LAA, не были согласованы с профсоюзами. В airBaltic заявляют, что критерии отбора обсуждались с представителями работников и по ним удалось достичь компромисса.

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