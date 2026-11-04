4 ноября 2026, 13:58

Жители Латвии назвали зарплату, с которой можно жить без постоянных переживаний

Жители Латвии назвали зарплату, с которой можно жить без постоянных переживаний

Большинству жителей Латвии недостаточно нынешнего уровня зарплат, чтобы чувствовать себя финансово защищёнными. Согласно новому опросу, 74% респондентов хотели бы получать более 2000 евро в месяц после уплаты налогов. При этом почти каждый третий считает комфортным доходом сумму свыше 3000 евро.

Самым популярным ответом стала зарплата от 2001 до 3000 евро. Такой вариант выбрали 47% участников исследования. Ещё 27% заявили, что для финансового спокойствия им необходимо больше 3000 евро ежемесячно.

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Причём запросы у этой группы довольно высокие: 15% опрошенных ориентируются на доход от 3001 до 4000 евро, а 12% хотели бы получать свыше 4000 евро. Более скромные ожидания оказались у четверти респондентов: 18% устроила бы зарплата от 1501 до 2000 евро, а 7% хватило бы и суммы до 1500 евро.

Реальные зарплаты пока заметно ниже ожиданий

Разница между желаемым и фактическим доходом выглядит особенно заметной на фоне статистики заработков в стране. По данным Центрального статистического управления, во втором квартале 2026 года средняя зарплата до уплаты налогов достигла 1886 евро. За год она увеличилась на 4,3%.

После уплаты налогов средний заработок составлял 1401 евро. С учётом инфляции реальный рост зарплаты оказался гораздо скромнее - всего 1,1%.

Таким образом, желаемый большинством доход существенно превышает то, что среднестатистический работник получает на руки. Даже наиболее популярный диапазон зарплат начинается на 600 евро выше средней чистой зарплаты.

Возраст влияет на представления о достатке

Опрос также показал, что финансовые ожидания меняются в зависимости от возраста. Среди респондентов от 18 до 29 лет 56% считают достаточной для финансовой уверенности зарплату от 2001 до 3000 евро в месяц.

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У людей в возрасте 40–49 лет запросы чаще оказываются выше: именно в этой группе наиболее распространено мнение, что для спокойной жизни необходимо зарабатывать от 3001 до 4000 евро.

Среди жителей старше 60 лет картина получилась неоднозначной. Почти треть опрошенных в возрасте от 60 до 74 лет хотели бы получать больше 3000 евро, но примерно столько же считают достаточным доход до 2000 евро в месяц.

В Риге финансовые ожидания оказались самыми высокими

Различия обнаружились и между регионами страны. В Рижском регионе почти каждый третий участник опроса (32%) назвал необходимой для финансовой стабильности зарплату свыше 3000 евро. Причём 16% жителей столицы и окрестностей ориентируются на доход более 4000 евро. Это самый высокий показатель среди всех регионов.

В Латгалии и Видземе примерно каждый третий респондент считает достаточной зарплату до 2000 евро. В Курземе такой позиции придерживаются 29% опрошенных, а в Земгале - 23%.

При этом в Земгале чаще, чем в других регионах, называли диапазон от 2001 до 2500 евро. Такой доход для финансового спокойствия выбрали 30% участников исследования.

Результаты опроса показывают, насколько по-разному жители страны оценивают необходимый для нормальной жизни заработок. Но общий вывод очевиден: для большинства финансовая уверенность начинается с суммы, которая пока заметно превышает среднюю зарплату в Латвии.

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