В центре Риги завершили реконструкцию улицы Дзирнаву: что изменилось для пешеходов и велосипедистов

LSM

В Риге завершилась реконструкция улицы Дзирнаву на участке от улицы Тербатас до улицы Сколас. Участок полностью открыт для движения транспорта.

В ходе реконструкции обновили проезжую часть и тротуары, обустроили велосипедную инфраструктуру, озеленили и благоустроили улицу, а также улучшили безопасность движения и доступность городской среды.

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Работы на улице Дзирнаву начались весной 2025 года и проводились поэтапно. Сначала реконструировали участок между улицами Тербатас и Бривибас, затем работы продолжились на отрезке от улицы Бривибас до улицы Сколас. Одновременно обновили перекресток улиц Дзирнаву и Тербатас.

В результате реконструкции на улице обновили дорожное покрытие и тротуары, а также обустроили велосипедную полосу, отделив движение велосипедистов от пешеходных потоков. Теперь у пешеходов, велосипедистов и автомобилистов есть четко разграниченные зоны для передвижения, что должно повысить безопасность и удобство движения.

Улучшена и пешеходная инфраструктура. Новые переходы обустроили возле торгового центра Galerija Rīga, а также на перекрестке улиц Базницас и Дзирнаву. Это позволит пешеходам безопаснее и удобнее пересекать улицу, пояснили в Рижской думе.

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В ходе работ улицу также озеленили и благоустроили. Рядом с перекрестками появились зеленые клумбы с низкорослыми растениями. Зеленые островки разместили на расширенных участках тротуаров, а также в полосе с парковочными местами и велопарковками. По данным самоуправления, они не препятствуют движению транспорта.

Одним из главных результатов реконструкции стало развитие велосипедной инфраструктуры в центре Риги. Участок улицы Дзирнаву стал частью велосипедного маршрута, который связывает улицу Сколас с Островным мостом, районом Центрального вокзала и улицей Вильгельма Пурвитиса. Таким образом, в центре города формируется более удобная и связная сеть веломаршрутов.

Реконструкция проходила в историческом центре Риги, где строителям приходилось учитывать большое количество подземных коммуникаций.

Стоимость договора на реконструкцию улицы Дзирнаву составила 477 941 евро без налога на добавленную стоимость.