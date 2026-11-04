4 ноября 2026, 14:28

В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

В ближайшие дни антициклон удержит в Латвии преимущественно сухую погоду, но рассчитывать на долгое тепло уже не стоит. После относительно теплого четверга температура начнет снижаться, а в ночь на субботу в Латгале возможны морозы до -4 градусов. На побережье при этом усилится ветер.

Как сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, до конца недели существенных осадков не ожидается. Небо будет то проясняться, то затягиваться облаками. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

Читайте нас также

Четверг станет самым теплым днем недели

5 ноября воздух прогреется до +8…+12 градусов. Это будет наиболее комфортный день оставшейся части недели, однако уже после него температура начнет постепенно снижаться. В последующие дни столбики термометров днем преимущественно не поднимутся до +10 градусов.

Заметнее всего похолодание проявится ночью. В Латгале в ночь на субботу, 7 ноября, температура может опуститься до -4 градусов. Контраст с дневными показателями четверга в отдельных районах составит около 16 градусов.

На побережье ожидаются сильные порывы ветра

В четверг и в ночь на пятницу погода на побережье будет особенно ветреной. Северо-западный ветер усилится, а его порывы местами достигнут 18 метров в секунду. Поэтому даже без серьезных осадков на улице будет довольно неуютно.

Читайте Mixer
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно…
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Яблоки купаются в карамели, а тесто становится золотистым: рецепт…
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Смешные картинки на день и капризная истеричка
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Гороскоп Таро на 5 ноября: Тельцы научатся принимать помощь, а Скорпионы…

В выходные ветер постепенно ослабнет и сменит направление на западное. Преимущественно он останется слабым или умеренным. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь в отдельных районах.

На следующей неделе погода может стать дождливее

Предварительные прогнозы указывают на возможное увеличение количества осадков на следующей неделе. Особенно заметным оно может стать во второй половине недели. Температура при этом ожидается несколько ниже, чем в первые дни ноября.

Более долгосрочная картина тоже постепенно проясняется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в первой половине ноября средняя температура в Латвии будет близка к климатической норме.

Во второй половине месяца может стать немного теплее, чем обычно бывает в это время года. Но вместе с повышением температуры ожидается и увеличение количества осадков. Так что вторая половина ноября, по предварительным оценкам, может оказаться не столько холодной, сколько сырой и дождливой.

google news Подпишитесь на нас
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Смешные картинки на день и капризная истеричка
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

Раки, Тельцы, Близнецы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 5 ноября

В мире

Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
4 ноября, 12:58
Фон дер Ляйен: Европа потеряла 127 млрд евро из-за закрытия Ормузского пролива
4 ноября, 11:00
В Кирибати спасли пятерых человек, дрейфовавших в открытом океане три месяца
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
4 ноября, 10:10 10:10
Министр транспорта Испании ушел в отставку: решение принято через шесть дней после крушения поездов под Толедо
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
4 ноября, 09:35 09:35
Семь самолетов в Европе за сутки получили сообщения об угрозе взрыва: все оказались ложными
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
4 ноября, 09:10 09:10
Демократы разгромили республиканцев на промежуточных выборах в США: исторические победы и новые лица
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
4 ноября, 08:32 08:32
Авария на высоте 4371 метр: у подножия Эвереста столкнулись два вертолета, есть погибший
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
3 ноября, 18:09 18:09
Дочь выиграла национальный конкурс «Мисс Вселенная» через 35 лет после матери
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
3 ноября, 16:05 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
3 ноября, 15:34 15:34
Пешком вокруг света за 28 лет: британский путешественник Карл Бушби вернулся домой
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
3 ноября, 14:05 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»
3 ноября, 13:40 13:40
Британский словарь Collins назвал слово 2026 года: что означает на молодёжном сленге «моггинг»

Латвия

На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 14:28
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего
4 ноября, 13:58
Жители Латвии назвали зарплату, с которой можно жить без постоянных переживаний
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 13:27 13:27
Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 12:28 12:28
На машине или поезде: журналисты проверили, как быстрее добраться из Юрмалы в Ригу
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 11:28 11:28
Памятник Свободы в Риге застраховали на 1,5 млн евро: BTA делает это уже 23 года подряд
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 10:30 10:30
В центре Риги завершили реконструкцию улицы Дзирнаву: что изменилось для пешеходов и велосипедистов
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
4 ноября, 08:05 08:05
Осторожно, гололедица! Под Ригой скользкие дороги, в конце недели - заморозки до −4 °C
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
3 ноября, 20:53 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
3 ноября, 19:31 19:31
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
3 ноября, 18:26 18:26
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро
3 ноября, 16:35 16:35
На проекты музыкального театра в Латвии выделят 180 000 евро

ЧП

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:00
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 19:05
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
3 ноября, 17:06
Последний подарок Бонни Тайлер: голос легенды вернётся к Рождеству
3 ноября, 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
3 ноября, 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 13:00
Фильм «Уля» семь недель подряд лидирует в кинопрокате Латвии: впереди показы в Европе и США
2 ноября, 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола

Mixer

Тест: выберите старинный медальон - и узнайте, что вы бережёте на самом дне души: любовь, мечту или бабушкин рецепт
4 ноября, 14:29
Звезды снова переплюнули сами себя: самые безумные костюмы на Хэллоуин 2026
Тест: выберите старинный медальон - и узнайте, что вы бережёте на самом дне души: любовь, мечту или бабушкин рецепт
4 ноября, 13:58
Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно оторваться
Тест: выберите старинный медальон - и узнайте, что вы бережёте на самом дне души: любовь, мечту или бабушкин рецепт
4 ноября, 13:28
Яблоки купаются в карамели, а тесто становится золотистым: рецепт французского пирога
4 ноября, 13:13
Смешные картинки на день и капризная истеричка
4 ноября, 12:58
Гороскоп Таро на 5 ноября: Тельцы научатся принимать помощь, а Скорпионы найдут ответы вдали от чужого шума
4 ноября, 12:21
5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы
4 ноября, 11:52
Мягкая сила Водяной Козы: 5 знаков, которым 5 ноября вернётся то, чего они давно ждали
4 ноября, 11:11
Тест: выберите старинный медальон - и узнайте, что вы бережёте на самом дне души: любовь, мечту или бабушкин рецепт

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
3 ноября, 20:28
«Раздавлены болью»: смертельное столкновение на поле остановило Кубок Испании
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
2 ноября, 20:29
«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства
2 ноября, 10:58
Кими Антонелли вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира
1 ноября, 15:46
Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро
1 ноября, 13:00
Исторический триумф на льду Остравы: латвийские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас