В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего

В ближайшие дни антициклон удержит в Латвии преимущественно сухую погоду, но рассчитывать на долгое тепло уже не стоит. После относительно теплого четверга температура начнет снижаться, а в ночь на субботу в Латгале возможны морозы до -4 градусов. На побережье при этом усилится ветер.

Как сообщает LETA со ссылкой на прогнозы синоптиков, до конца недели существенных осадков не ожидается. Небо будет то проясняться, то затягиваться облаками. Местами возможны небольшие кратковременные дожди.

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Четверг станет самым теплым днем недели

5 ноября воздух прогреется до +8…+12 градусов. Это будет наиболее комфортный день оставшейся части недели, однако уже после него температура начнет постепенно снижаться. В последующие дни столбики термометров днем преимущественно не поднимутся до +10 градусов.

Заметнее всего похолодание проявится ночью. В Латгале в ночь на субботу, 7 ноября, температура может опуститься до -4 градусов. Контраст с дневными показателями четверга в отдельных районах составит около 16 градусов.

На побережье ожидаются сильные порывы ветра

В четверг и в ночь на пятницу погода на побережье будет особенно ветреной. Северо-западный ветер усилится, а его порывы местами достигнут 18 метров в секунду. Поэтому даже без серьезных осадков на улице будет довольно неуютно.

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В выходные ветер постепенно ослабнет и сменит направление на западное. Преимущественно он останется слабым или умеренным. Небольшие кратковременные дожди возможны лишь в отдельных районах.

На следующей неделе погода может стать дождливее

Предварительные прогнозы указывают на возможное увеличение количества осадков на следующей неделе. Особенно заметным оно может стать во второй половине недели. Температура при этом ожидается несколько ниже, чем в первые дни ноября.

Более долгосрочная картина тоже постепенно проясняется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в первой половине ноября средняя температура в Латвии будет близка к климатической норме.

Во второй половине месяца может стать немного теплее, чем обычно бывает в это время года. Но вместе с повышением температуры ожидается и увеличение количества осадков. Так что вторая половина ноября, по предварительным оценкам, может оказаться не столько холодной, сколько сырой и дождливой.