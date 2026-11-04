В четверг в Латвии потеплеет до +12 градусов, но усилится ветер

В четверг, 5 ноября, в Латвии станет немного теплее, однако погода будет ветреной. На побережье порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, прогнозируют синоптики, сообщает агентство LETA.

В течение дня ожидается переменная облачность. В центральных и восточных районах страны местами пройдет небольшой дождь, тогда как в остальных регионах существенных осадков не предвидится.

Читайте нас также Google News Facebook

Ночью и утром в отдельных районах возможна дымка. Будет дуть слабый или умеренный западный и северо-западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +4 до +10 градусов.

Читайте

Днем воздух прогреется до +8…+12 градусов. Северо-западный ветер усилится, его порывы составят 9–14 метров в секунду, а на побережье - до 18 метров в секунду.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет порывистым, до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит около +10 градусов.