4 ноября 2026, 15:29

Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Семь организаций по защите животных обратились к самоуправлениям Латвии с требованием пересмотреть правила выгула собак. Активисты считают, что питомцам необходимо больше возможностей свободно бегать, а постоянные прогулки на поводке могут негативно сказываться на их здоровье и поведении.

Организации направили местным властям совместный меморандум с просьбой определить общественные территории и часы, когда собаки смогут находиться без поводка. Об этом сообщает LETA со ссылкой на председателя правления общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Астриду Карклиню.

Читайте нас также

Почему действующих правил недостаточно

Сейчас в Латвии собак за пределами частной территории владельца, как правило, разрешено выгуливать только на поводке. Исключение составляют специальные площадки для собак и общественные места, где местные власти отдельно разрешили свободный выгул.

Закон о защите животных дает самоуправлениям право самостоятельно определять такие территории и время. Однако далеко не все местные власти воспользовались этой возможностью. В результате во многих местах у владельцев практически нет альтернативы обычным прогулкам на поводке.

Недостаток движения может обернуться проблемами

Защитники животных обращают внимание не только на удобство владельцев, но и на потребности самих собак. Обычная прогулка на поводке не всегда позволяет животному получить необходимую физическую нагрузку и выплеснуть накопившуюся энергию.

По словам Астриды Карклини, недостаток активности может провоцировать нежелательное поведение: собаки начинают чаще лаять и выть, портят вещи дома. В некоторых случаях подобные трудности становятся причиной отказа владельцев от питомцев и их передачи в приюты.

Руководитель приюта Labās mājas также считает, что достаточная физическая активность помогает предотвратить часть таких ситуаций. Свободное движение необходимо собакам не только для поддержания мышц и суставов, но и для нормального психологического состояния.

Полностью отказываться от поводков никто не предлагает

Авторы инициативы подчеркивают, что не призывают отпускать собак без поводка повсюду. Поводок остается важным средством безопасности - как для самого животного, так и для людей и других питомцев.

Речь идет о другом: самоуправления должны выделить достаточно общественных территорий, где собаки смогут свободно бегать без риска для окружающих. Конкретные места и часы такого выгула предлагается закрепить в обязательных правилах.

Читайте Mixer
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Школьная арифметика для взрослых: четверть, скобки и куб двойки
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Тест по салатам: выберите оливье или крабовый - и узнайте, чего вам не…
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Звезды снова переплюнули сами себя: самые безумные костюмы на Хэллоуин 2026
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно…

Кто выступил с инициативой

Меморандум подписали семь организаций, занимающихся защитой животных и помощью бездомным питомцам:

  • Lolojumdzivnieki.lv;

  • Лиепайское кинологическое общество Dzīvnieku aizsardzības grupa;

  • приют Dzīvnieku draugs общества друзей животных Кристине Чилвере;

  • приют Labās mājas общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa;

  • общество защиты животных Ingato;

  • общество Četrkājainie draugi;

  • общество Tutti palīdzība dzīvniekiem.

Теперь организации рассчитывают, что самоуправления воспользуются своими законными полномочиями и пересмотрят местные правила. Если инициатива получит поддержку, у владельцев собак в Латвии может появиться больше специально отведенных мест для прогулок без поводка.

Как вы относитесь к идее разрешить собакам гулять без поводка в специально отведенных местах?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
google news Подпишитесь на нас
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Смешные картинки на день и капризная истеричка
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Раки, Тельцы, Близнецы и Девы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 5 ноября

В мире

Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 14:55
Умер Тинто Брасс: легендарный итальянский режиссер скончался на 94-м году жизни
4 ноября, 12:58
Фон дер Ляйен: Европа потеряла 127 млрд евро из-за закрытия Ормузского пролива
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 11:00 11:00
В Кирибати спасли пятерых человек, дрейфовавших в открытом океане три месяца
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 10:10 10:10
Министр транспорта Испании ушел в отставку: решение принято через шесть дней после крушения поездов под Толедо
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 09:35 09:35
Семь самолетов в Европе за сутки получили сообщения об угрозе взрыва: все оказались ложными
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 09:10 09:10
Демократы разгромили республиканцев на промежуточных выборах в США: исторические победы и новые лица
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
4 ноября, 08:32 08:32
Авария на высоте 4371 метр: у подножия Эвереста столкнулись два вертолета, есть погибший
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 18:09 18:09
Дочь выиграла национальный конкурс «Мисс Вселенная» через 35 лет после матери
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 16:05 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 15:34 15:34
Пешком вокруг света за 28 лет: британский путешественник Карл Бушби вернулся домой
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 14:05 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест

Латвия

«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
+ОПРОС
4 ноября, 15:29
Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных
4 ноября, 14:28
В Латвии после теплого четверга придут ночные заморозки: где похолодает сильнее всего
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 13:58 13:58
Жители Латвии назвали зарплату, с которой можно жить без постоянных переживаний
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 13:27 13:27
Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 12:28 12:28
На машине или поезде: журналисты проверили, как быстрее добраться из Юрмалы в Ригу
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 11:28 11:28
Памятник Свободы в Риге застраховали на 1,5 млн евро: BTA делает это уже 23 года подряд
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 10:30 10:30
В центре Риги завершили реконструкцию улицы Дзирнаву: что изменилось для пешеходов и велосипедистов
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
4 ноября, 08:05 08:05
Осторожно, гололедица! Под Ригой скользкие дороги, в конце недели - заморозки до −4 °C
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
3 ноября, 20:53 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
3 ноября, 19:31 19:31
Эдвард Смилтенс вернулся в кресло спикера: избрано руководство нового Сейма
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых
3 ноября, 18:26 18:26
«Третьи с конца»: почему Латвия не может выбраться из числа лидеров ЕС по числу заключённых

ЧП

В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
3 ноября, 09:27
Возле Саласпилса столкнулись два грузовика: дорогу залило топливом из поврежденного бака
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
2 ноября, 18:57
В Хэллоуин в Баускском крае нашли четырехлетнего ребенка, который один гулял по улице
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
ФОТО
2 ноября, 10:28
Ушла из дома с собакой и пропала: в Вентспилсе ищут 16-летнюю девушку
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали

Бизнес

Покупатель сравнивает технику и условия рассрочки перед праздничной покупкой
3 ноября, 17:35
Рассрочка 0% может оказаться дороже: что проверить до 20 ноября
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии

Культура

Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:53
«Тот самый миг»: Staro Rīga 2026 представит 52 световых объекта на почти пятикилометровом маршруте
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 20:00
Джонни Депп назвал единственное условие возвращения к роли Джека Воробья
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола
3 ноября, 19:05
«Критическая черта»: посещаемость концертов в Латвии рухнула на четверть, и дело не только в летних фестивалях
3 ноября, 17:06
Последний подарок Бонни Тайлер: голос легенды вернётся к Рождеству
3 ноября, 16:05
Гонкуровскую премию 2026 года присудили Филиппу Женада за роман «Неизвестная с набережной Жавель»
3 ноября, 14:05
Disney готовит сокращение тысяч рабочих мест
3 ноября, 13:00
Фильм «Уля» семь недель подряд лидирует в кинопрокате Латвии: впереди показы в Европе и США
2 ноября, 13:02
Таксы в искусстве: в Германии открылась необычная выставка с работами Пикассо и Уорхола

Mixer

5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы
4 ноября, 15:15
Школьная арифметика для взрослых: четверть, скобки и куб двойки
5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы
4 ноября, 14:58
Тест по салатам: выберите оливье или крабовый - и узнайте, чего вам не хватает, даже если холодильник полон
5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы
4 ноября, 14:29
Звезды снова переплюнули сами себя: самые безумные костюмы на Хэллоуин 2026
4 ноября, 13:58
Зимой хочется пахнуть именно так: 3 парфюма с ладаном, от которых сложно оторваться
4 ноября, 13:28
Яблоки купаются в карамели, а тесто становится золотистым: рецепт французского пирога
4 ноября, 13:13
Смешные картинки на день и капризная истеричка
4 ноября, 12:58
Гороскоп Таро на 5 ноября: Тельцы научатся принимать помощь, а Скорпионы найдут ответы вдали от чужого шума
4 ноября, 12:21
5 криминальных фильмов, которые легко пропустить - и зря: от идеального убийства до ограбления на миллионы

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
4 ноября, 11:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Тиму из Елгавы нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
3 ноября, 10:33
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
2 ноября, 23:59
«Зеленая лампа»: Маме четверых детей из Елгавы нужна помощь для лечения 6-летнего сына Тима
2 ноября, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату терапии для 6-летней Риты Амелии не хватает 174 евро
30 октября, 12:29
«Зеленая лампа»: для оплаты терапии 7-летней Рите Амелии не хватает 900 евро
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
3 ноября, 20:28
«Раздавлены болью»: смертельное столкновение на поле остановило Кубок Испании
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
3 ноября, 08:59
Крокодил готовится к Олимпийским играм? Трехметровую рептилию заметили рядом с гребной трассой
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
2 ноября, 20:29
«Если бы у меня была левая нога Месси…». Харри Кейн рассказал, чего ему не хватает для совершенства
2 ноября, 10:58
Кими Антонелли вошел в историю «Формулы-1», став самым молодым чемпионом мира
1 ноября, 15:46
Пока семья смотрела матч, воры выносили драгоценности: звезду «Реала» ограбили на 350 тысяч евро
1 ноября, 13:00
Исторический триумф на льду Остравы: латвийские кёрлингистки впервые в истории завоевали медали чемпионата Европы
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас