Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Семь организаций по защите животных обратились к самоуправлениям Латвии с требованием пересмотреть правила выгула собак. Активисты считают, что питомцам необходимо больше возможностей свободно бегать, а постоянные прогулки на поводке могут негативно сказываться на их здоровье и поведении.
Организации направили местным властям совместный меморандум с просьбой определить общественные территории и часы, когда собаки смогут находиться без поводка. Об этом сообщает LETA со ссылкой на председателя правления общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Астриду Карклиню.
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Почему действующих правил недостаточно
Сейчас в Латвии собак за пределами частной территории владельца, как правило, разрешено выгуливать только на поводке. Исключение составляют специальные площадки для собак и общественные места, где местные власти отдельно разрешили свободный выгул.
Закон о защите животных дает самоуправлениям право самостоятельно определять такие территории и время. Однако далеко не все местные власти воспользовались этой возможностью. В результате во многих местах у владельцев практически нет альтернативы обычным прогулкам на поводке.
Недостаток движения может обернуться проблемами
Защитники животных обращают внимание не только на удобство владельцев, но и на потребности самих собак. Обычная прогулка на поводке не всегда позволяет животному получить необходимую физическую нагрузку и выплеснуть накопившуюся энергию.
По словам Астриды Карклини, недостаток активности может провоцировать нежелательное поведение: собаки начинают чаще лаять и выть, портят вещи дома. В некоторых случаях подобные трудности становятся причиной отказа владельцев от питомцев и их передачи в приюты.
Руководитель приюта Labās mājas также считает, что достаточная физическая активность помогает предотвратить часть таких ситуаций. Свободное движение необходимо собакам не только для поддержания мышц и суставов, но и для нормального психологического состояния.
Полностью отказываться от поводков никто не предлагает
Авторы инициативы подчеркивают, что не призывают отпускать собак без поводка повсюду. Поводок остается важным средством безопасности - как для самого животного, так и для людей и других питомцев.
Речь идет о другом: самоуправления должны выделить достаточно общественных территорий, где собаки смогут свободно бегать без риска для окружающих. Конкретные места и часы такого выгула предлагается закрепить в обязательных правилах.
Кто выступил с инициативой
Меморандум подписали семь организаций, занимающихся защитой животных и помощью бездомным питомцам:
Lolojumdzivnieki.lv;
Лиепайское кинологическое общество Dzīvnieku aizsardzības grupa;
приют Dzīvnieku draugs общества друзей животных Кристине Чилвере;
приют Labās mājas общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa;
общество защиты животных Ingato;
общество Četrkājainie draugi;
общество Tutti palīdzība dzīvniekiem.
Теперь организации рассчитывают, что самоуправления воспользуются своими законными полномочиями и пересмотрят местные правила. Если инициатива получит поддержку, у владельцев собак в Латвии может появиться больше специально отведенных мест для прогулок без поводка.