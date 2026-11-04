Собакам в Латвии хотят дать больше свободы: что предлагают изменить защитники животных

Организации направили местным властям совместный меморандум с просьбой определить общественные территории и часы, когда собаки смогут находиться без поводка. Об этом сообщает LETA со ссылкой на председателя правления общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa Астриду Карклиню.

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Почему действующих правил недостаточно

Сейчас в Латвии собак за пределами частной территории владельца, как правило, разрешено выгуливать только на поводке. Исключение составляют специальные площадки для собак и общественные места, где местные власти отдельно разрешили свободный выгул.

Закон о защите животных дает самоуправлениям право самостоятельно определять такие территории и время. Однако далеко не все местные власти воспользовались этой возможностью. В результате во многих местах у владельцев практически нет альтернативы обычным прогулкам на поводке.

Недостаток движения может обернуться проблемами

Защитники животных обращают внимание не только на удобство владельцев, но и на потребности самих собак. Обычная прогулка на поводке не всегда позволяет животному получить необходимую физическую нагрузку и выплеснуть накопившуюся энергию.

По словам Астриды Карклини, недостаток активности может провоцировать нежелательное поведение: собаки начинают чаще лаять и выть, портят вещи дома. В некоторых случаях подобные трудности становятся причиной отказа владельцев от питомцев и их передачи в приюты.

Руководитель приюта Labās mājas также считает, что достаточная физическая активность помогает предотвратить часть таких ситуаций. Свободное движение необходимо собакам не только для поддержания мышц и суставов, но и для нормального психологического состояния.

Полностью отказываться от поводков никто не предлагает

Авторы инициативы подчеркивают, что не призывают отпускать собак без поводка повсюду. Поводок остается важным средством безопасности - как для самого животного, так и для людей и других питомцев.

Речь идет о другом: самоуправления должны выделить достаточно общественных территорий, где собаки смогут свободно бегать без риска для окружающих. Конкретные места и часы такого выгула предлагается закрепить в обязательных правилах.

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Кто выступил с инициативой

Меморандум подписали семь организаций, занимающихся защитой животных и помощью бездомным питомцам:

Lolojumdzivnieki.lv;

Лиепайское кинологическое общество Dzīvnieku aizsardzības grupa;

приют Dzīvnieku draugs общества друзей животных Кристине Чилвере;

приют Labās mājas общества Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa;

общество защиты животных Ingato;

общество Četrkājainie draugi;

общество Tutti palīdzība dzīvniekiem.

Теперь организации рассчитывают, что самоуправления воспользуются своими законными полномочиями и пересмотрят местные правила. Если инициатива получит поддержку, у владельцев собак в Латвии может появиться больше специально отведенных мест для прогулок без поводка.

Как вы относитесь к идее разрешить собакам гулять без поводка в специально отведенных местах? Полностью поддерживаю - собакам нужно больше свободы

Хорошая идея, если будут предусмотрены безопасные зоны

Не поддерживаю - поводок должен быть обязательным в общественных местах

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