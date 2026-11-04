4 ноября 2026, 13:27

Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии

Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство Латвии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич официально поручил Андрису Кулбергсу из «Объединенного списка» сформировать новое правительство. Теперь кандидату в премьер-министры предстоит договориться с другими парламентскими партиями: собственной фракции для получения большинства ему не хватит.

Решение президента не стало неожиданностью. Еще после парламентских выборов в октябре Ринкевич заявил, что именно Кулбергсу следует доверить формирование нового Кабинета министров. Однако официальное поручение стало возможным только после того, как прежнее правительство сложило полномочия.

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Это произошло 3 ноября, после первого заседания Сейма 15-го созыва. Кабинет министров объявил об отставке в соответствии с установленной процедурой, связанной с началом работы нового парламента. При этом прежнее правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового состава.

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Одного «Объединенного списка» недостаточно

На выборах «Объединенный список» получил 41 место в 100-местном Сейме. Это крупнейшая фракция нового парламента, но для получения большинства необходима поддержка как минимум 51 депутата. Таким образом, Кулбергсу придется искать партнеров для коалиции. Без договоренностей с другими политическими силами сформировать правительство, способное получить поддержку Сейма, не получится.

Когда новое правительство приступит к работе

Следующий этап - переговоры о составе коалиции, распределении министерских портфелей и программе будущего Кабинета министров. От того, насколько быстро партии смогут согласовать условия сотрудничества, будет зависеть дальнейший процесс формирования правительства.

Само поручение президента еще не гарантирует Кулбергсу должность премьер-министра. Окончательное решение остается за Сеймом: депутаты должны проголосовать за доверие новому Кабинету министров. До этого момента страной продолжит управлять прежнее правительство.

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