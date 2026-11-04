Памятник Свободы в Риге застраховали на 1,5 млн евро: BTA делает это уже 23 года подряд

Страховая компания BTA в этом году традиционно предоставит Рижской думе страховку памятника Свободы на сумму 1,5 млн евро. Компания страхует монумент уже 23-й год подряд, сообщает агентство LETA.
В этом году страховое покрытие расширили: в полис включили защиту от новых рисков, которые ранее не были упомянуты.
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В предыдущие годы страховая сумма также составляла 1,5 млн евро.
10 ноября в 10:00 у памятника Свободы член правления BTA Эвия Матвея вручит страховой полис мэру Риги Виестурсу Клейнбергсу.
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В мероприятии также примут участие учащиеся рижских учебных заведений.
BTA работает в Латвии, Литве и Эстонии. В прошлом году аудированная прибыль компании составила 13,951 млн евро.
Единственный владелец BTA - страховая группа Vienna Insurance Group.