Осторожно, гололедица! Под Ригой скользкие дороги, в конце недели - заморозки до −4 °C

До конца недели в Латвии существенных осадков не ожидается, однако температура воздуха понизится, а ночью в Латгалии возможны заморозки до −4 °C. Сегодня утром гололедица уже осложнила движение по отдельным участкам главных и региональных автодорог в окрестностях Риги, сообщает агентство LETA со ссылкой на синоптиков и государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Во второй половине недели в Латвии будет переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки, преимущественно кратковременный дождь.

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В четверг и в ночь на пятницу на побережье порывы северо-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду. В выходные будет дуть слабый или умеренный западный ветер.

В четверг воздух прогреется до +8…+12 °C, а в последующие дни температура будет ниже +10 °C.

Самая холодная ночь ожидается с пятницы на субботу: в Латгалии столбик термометра может опуститься до −4 °C.

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На следующей неделе, особенно во второй ее половине, осадков может стать больше. Температура воздуха, по предварительным прогнозам, будет немного ниже, чем на этой неделе.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первой половине ноября температура воздуха в Латвии преимущественно будет близка к климатической норме, а во второй половине месяца - немного выше. При этом во второй половине ноября ожидается больше осадков.

Тем временем утром в среду гололедица осложнила движение на отдельных участках дорог в окрестностях Риги. Скользкие места обрабатывают противогололедными материалами, для улучшения дорожных условий задействованы три единицы зимней дорожной техники.

Затруднено движение по Видземскому шоссе (A2) на участке от Вангажи до Сигулды, а также по Валмиерскому шоссе (A3) от Мурьяни до Раганы. На региональных автодорогах сложные условия движения наблюдаются в окрестностях Риги.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время на дорогу, выбирать скорость с учетом состояния дорожного покрытия и соблюдать безопасную дистанцию.